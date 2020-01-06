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Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
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РИА Новости

Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск

23:38 06.01.2020
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© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle TalbotАмериканский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
© Фото : U.S. Marine Corps / Sgt. Kyle Talbot
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Возглавляемая США международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"* известила власти Ирака о выводе войск, говорится в послании коалиции командованию совместными операциями в Ираке.
"Силы коалиции будут перемещены по просьбе правительства и парламента Ирака в рамках подготовки к следующему шагу. Из уважения к суверенитету Ирака силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы", - отмечается в послании.
Ранее парламент Ирака принял решение о выводе иностранных войск из страны после удара по территории вблизи международного аэропорта Багдада, в результате которого погиб видный иранский военачальник Касем Сулеймани. Удар не был согласован с иракскими военными.
*Запрещенная в России террористическая организация
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
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Если бы вам отдали месторождения Сирии, Ливии и Ирака то хоть по навозу ползти.
6 января, 23:57
Владимир Владимирович Бестуфля
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