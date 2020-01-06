Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск

"Силы коалиции будут перемещены по просьбе правительства и парламента Ирака в рамках подготовки к следующему шагу. Из уважения к суверенитету Ирака силы коалиции будут передислоцированы в ближайшие дни и недели... Силы коалиции предпримут все меры, чтобы не предпринимать много шума, поэтому вывод будет происходить в ночные часы", - отмечается в послании.