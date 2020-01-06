Деньгов сообщил, что военные ПНС Ливии вернули контроль над Сиртом

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа вернулись в Сирт и отбили свои позиции, город снова под контролем ПНС, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря, является крупнейшим в стране городом, здесь родился бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. Ранее сообщалось, что Сирт перешел под контроль маршала Халифы Хафтара.
"Военнослужащие ПНС из Мисураты вернулись в Сирт и отбили позиции. На данный момент Сирт снова под контролем сил Сарраджа", - сказал Деньгов.
"Силами ПНС задержаны десятки военнопленных, конфискованы 20 единиц боевой техники, убиты 50 человек из числа воевавших на стороне армии Хафтара", - сообщил он.
При этом, по словам Деньгова, боевые действия продолжаются. "Не исключено, что ситуация может поменяться", - заявил собеседник агентства.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Город был захвачен террористами в 2014 году.
*Запрещенная в России террористическая организация
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