Деньгов сообщил, что военные ПНС Ливии вернули контроль над Сиртом

Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря, является крупнейшим в стране городом, здесь родился бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи. Ранее сообщалось, что Сирт перешел под контроль маршала Халифы Хафтара

"Военнослужащие ПНС из Мисураты вернулись в Сирт и отбили позиции. На данный момент Сирт снова под контролем сил Сарраджа", - сказал Деньгов.

"Силами ПНС задержаны десятки военнопленных, конфискованы 20 единиц боевой техники, убиты 50 человек из числа воевавших на стороне армии Хафтара", - сообщил он.

При этом, по словам Деньгова, боевые действия продолжаются. "Не исключено, что ситуация может поменяться", - заявил собеседник агентства.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие . На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков террористической группировки "Исламское государство"*. Город был захвачен террористами в 2014 году.