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2020-01-06T23:47+0300
https://ria.ru/20200106/1563154933.html
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
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РИА Новости

Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

23:35 06.01.2020 (обновлено: 23:47 06.01.2020)
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© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкПостоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
© РИА Новости / Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 6 янв — РИА Новости. Американское заявление по Ираку, предложенное в Совете Безопасности ООН, не учитывало изменившиеся реалии, сказал российский постпред при организации Василий Небензя.
Ранее американские дипломаты обвинили Россию и Китай в том, что они заблокировали принятие документа с осуждением нападения на американское посольство в Багдаде.
Постпред России отметил, что Москва осуждает любые атаки, нацеленные на дипломатические учреждения. По словам Небензи, российские дипломаты согласовали и были готовы к этому заявлению, однако в последний момент последовал удар по Багдаду, в результате которого погиб командующий элитным подразделением иранской армии — силами специального назначения "Кудс" — генерал Касем Сулеймани.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
"Противозаконный удар с точки зрения всех международных норм", — сказал дипломат, комментируя действия США.
По его словам, эти события поставили предложенное американской стороной заявление в совершенно другой контекст.

"Проигнорировать это было невозможно. Мы сказали, что мы можем предложить поправки к заявлению председателя Совбеза, но эти поправки точно будут неприемлемы для наших американских коллег".

Василий Небензя
Дипломат напомнил, что нападение на посольство США стало реакцией на удары американских военных по определенным группам в Ираке.
Российский дипломат также посетовал, что перспективы принятия Советом Безопасности заявления в связи с убийством Сулеймани равны нулю.

Ближневосточное обострение

В конце декабря американские военные нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии. Это вызвало широкий резонанс и стало причиной штурма посольства США в Багдаде.
В ночь с четверга на пятницу США провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице, в результате которой был ликвидирован Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне обвинили убитых в причастности к организации нападения на посольство в Багдаде.
"Долой США": протесты в Иране после убийства генерала Касема Сулеймани
© AP Photo / Vahid Salemi

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

Мальчик несет портрет Касема Сулеймани, убитого во время авиаудара США в Ираке
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Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
© AFP 2019 / Aamir Qureshi

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

Демонстранты во время акции протеста против убийства Касема Сулеймани
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
1 из 8

Вместе с генералом погибли еще десять человек, в том числе заместитель главы шиитского ополчения Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

© AP Photo / Vahid Salemi
2 из 8

Командующий спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит вечером в четверг при ракетном ударе США по аэропорту Багдада.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
3 из 8

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Хасан Роухани заявили, что Тегеран отомстит Соединенным Штатам, а министр обороны Амир Хатами пообещал дать "сокрушительный ответ" на гибель генерала.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
4 из 8

В Пентагоне подчеркнули, что удар по багдадскому аэропорту был санкционирован президентом США Дональдом Трампом. Погибшего Сулеймани в Вашингтоне считают причастным к атакам на базы коалиции и американское посольство в Багдаде.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
5 из 8

После гибели Сулеймани тысячи иранцев вышли на улицы с акциями протеста. Демонстрации проходят в различных городах и провинциях страны.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
6 из 8

Демонстранты собрались на улицах, в мечетях и в метро после пятничной молитвы. В руках они несут плакаты с надписями "Долой США" и "Долой Израиль".

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
7 из 8

Российский МИД осудил спецоперацию США в Ираке. По словам представителя ведомства Марии Захаровой, убийство Сулеймани приведет к эскалации напряженности в регионе, которая ударит по миллионам людей.

© REUTERS / West Asia News Agency/Nazanin Tabatabaee
8 из 8

Через несколько часов после гибели Сулеймани Госдеп рекомендовал американским гражданам незамедлительно покинуть территорию Ирака.

© AFP 2019 / Aamir Qureshi
МИД Ирака назвал действия Пентагона вмешательством в суверенные дела страны. Кроме того, запущен механизм вывода иностранных войск с территории государства.
В свою очередь, МИД Ирана обратился с официальной жалобой в Совбез ООН после убийства Сулеймани. В Тегеране пообещали нанести ответные удары по американским военным объектам. Как отметил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган, "именно Америка начала войну". Политик также пообещал "достойный ответ" на убийство генерала и угрозы Трампа атаковать 52 иранских военных объекта.
В российском МИД отметили, что убийство генерала приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров расценил действия Вашингтона как нарушение международного права.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМИД ИракаДональд ТрампВасилий НебензяСергей ЛавровМИД ИранаСовет Безопасности ООНАли ХаменеиИракСирияХезболлаРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Как обычно, баба-яга против.
6 января, 23:43
Semen Ivanoff
6301454
Небензю пора увольнять чтоб не дерзил нашим партнёрам американцам.
6 января, 23:54
Щирий
3400254
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