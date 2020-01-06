Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН

Ранее американские дипломаты обвинили Россию и Китай в том, что они заблокировали принятие документа с осуждением нападения на американское посольство в Багдаде.

Постпред России отметил, что Москва осуждает любые атаки, нацеленные на дипломатические учреждения. По словам Небензи, российские дипломаты согласовали и были готовы к этому заявлению, однако в последний момент последовал удар по Багдаду, в результате которого погиб командующий элитным подразделением иранской армии — силами специального назначения "Кудс" — генерал Касем Сулеймани.

"Противозаконный удар с точки зрения всех международных норм", — сказал дипломат, комментируя действия США.

По его словам, эти события поставили предложенное американской стороной заявление в совершенно другой контекст.

"Проигнорировать это было невозможно. Мы сказали, что мы можем предложить поправки к заявлению председателя Совбеза, но эти поправки точно будут неприемлемы для наших американских коллег". Василий Небензя

Дипломат напомнил, что нападение на посольство США стало реакцией на удары американских военных по определенным группам в Ираке.

Российский дипломат также посетовал, что перспективы принятия Советом Безопасности заявления в связи с убийством Сулеймани равны нулю.

Ближневосточное обострение

В конце декабря американские военные нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии . Это вызвало широкий резонанс и стало причиной штурма посольства США в Багдаде.

В ночь с четверга на пятницу США провели операцию в районе международного аэропорта в иракской столице, в результате которой был ликвидирован Сулеймани и заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне обвинили убитых в причастности к организации нападения на посольство в Багдаде.

МИД Ирака назвал действия Пентагона вмешательством в суверенные дела страны. Кроме того, запущен механизм вывода иностранных войск с территории государства.

В свою очередь, МИД Ирана обратился с официальной жалобой в Совбез ООН после убийства Сулеймани. В Тегеране пообещали нанести ответные удары по американским военным объектам. Как отметил советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган, "именно Америка начала войну". Политик также пообещал "достойный ответ" на убийство генерала и угрозы Трампа атаковать 52 иранских военных объекта.