Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Во время акции протеста против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Каракасе. 23 января 2019
Попытка госпереворота в Венесуэле
2020-01-06T23:25+0300
https://ria.ru/20200106/1563154895.html
США пообещали усилить поддержку Гуаидо
https://cdn23.img.ria.ru/images/156314/51/1563145109_0:322:3068:2048_1036x0_80_0_0_e4f8e8e49cc476f708d8c00084956d0e.jpg
РИА Новости

США пообещали усилить поддержку Гуаидо

23:24 06.01.2020 (обновлено: 23:25 06.01.2020)
523
© РИА Новости / Каролина КабралЛидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты El Nacional в Каракасе
© РИА Новости / Каролина Кабрал
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо на собрании оппозиции в штаб-квартире газеты "El Nacional" в Каракасе
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. США обещают больше поддержки Хуану Гуаидо и давления на Венесуэлу после того, как Гуаидо, по мнению США, был переизбран на пост председателя парламента, заявил спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс.
"Мы будем просить демократические партии и страны делать больше для поддержки демократических институтов в Венесуэле. США также будут делать больше в поддержку национальной ассамблеи и ее легитимного лидера... Мы будем изучать новые позитивные меры по поддержке демократов в Венесуэле... и большему давлению на тех, кто поддерживает режим", - сказал Абрамс журналистам в Вашингтоне.
Здание Министерства иностранных дел РФ
Вчера, 17:45Попытка госпереворота в Венесуэле
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
По его словам, Гуаидо получил "не только явное большинство в 100 голосов из 167 членов ассамблеи, но и большинство с очевидным кворумом".
"Мы его поздравляем", - сказал Абрамс.
5 января на официальном заседании Национальной ассамблеи (парламента) вместо Гуаидо на пост спикера был избран провластный депутат Луис Парра. Гуаидо заявил, что его не пустили в парламент, и провел отдельное заседание в редакции газеты. Президент Николас Мадуро заявил, что претензии оппозиции к ходу голосования несостоятельны: кворум был документально подтвержден, а оцепление вокруг здания выставили по просьбе самого Гуаидо, опасавшегося провокаций. После этого депутаты-соратники Гуаидо собрались отдельно и постановили, что он остается на посту спикера на следующий годовой срок.
Гуаидо, который считает себя законно переизбранным на пост спикера парламента, намерен провести во вторник очередное заседание Национальной ассамблеи.
Лидер оппозиции Хуан Гуаидо
Вчера, 07:23
ОАГ признала переизбрание Гуаидо на пост спикера парламента Венесуэлы
Выборы спикера Национальной ассамблеи прошли в связи с истечением срока полномочий Гуаидо. Новое руководство парламента избрано на следующий срок. Гуаидо был избран спикером 5 января 2019 года на год.
В Венесуэле 21 января 2019 года начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о признании Гуаидо в качестве президента. В свою очередь Мадуро назвал главу парламента марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента.
Хуан Гуаидо
Вчера, 00:10
Биография Хуана Гуаидо
26121421
Обсудить 5
Попытка госпереворота в ВенесуэлеХуан ГуаидоНиколас МадуроВенесуэлаСШАВ мире
Рекомендуем
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел телефонный разговор с Зеленским
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
Вид на Каракас
Новый спикер созвал заседание парламента Венесуэлы
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Постпред Китая при ООН осудил убийство Сулеймани
Турецкие военные
Анкара исключила возможность столкновения России и Турции в Ливии
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
Военные в Ливии
Деньгов сообщил, что военные ПНС Ливии вернули контроль над Сиртом
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Разрушенные здания города Сирт, Ливия
Деньгов: морской порт и центр города Сирт перешли под контроль Хафтара
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз хочет убедить Иран вернуться к выполнению ядерной сделки
Президент США Дональд Трамп
Трамп обсудит ситуацию вокруг Ирана с премьером Греции
Военные в Ливии
В Совбезе ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния