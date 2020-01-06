США пообещали усилить поддержку Гуаидо

"Мы будем просить демократические партии и страны делать больше для поддержки демократических институтов в Венесуэле. США также будут делать больше в поддержку национальной ассамблеи и ее легитимного лидера... Мы будем изучать новые позитивные меры по поддержке демократов в Венесуэле... и большему давлению на тех, кто поддерживает режим", - сказал Абрамс журналистам в Вашингтоне.