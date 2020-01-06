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В Совбезе ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии
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РИА Новости

В Совбезе ООН призвали соблюдать оружейное эмбарго в отношении Ливии

23:07 06.01.2020 (обновлено: 23:09 06.01.2020)
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© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, FileВоенные в Ливии
Военные в Ливии
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa, File
Военные в Ливии. Архивное фото
ООН, 6 янв - РИА Новости. Совбез ООН обеспокоен эскалацией ситуации в Ливии и призывает страны соблюдать оружейной эмбарго в отношении страны, заявил журналистам постпред Вьетнама при ООН, председательствующий в Совете Безопасности, Данг Дин Куи.
"Члены Совета обеспокоены эскалацией (ситуации - ред.) в последние дни. Совбез вновь подчеркивает необходимость соблюдать оружейное эмбарго", - сказано в заявлении, которое зачитал вьетнамский постпред.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков группировки "Исламское государство"*. Город был захвачен террористами в 2014 году.
*Запрещенная в России террористическая организация
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарСовет Безопасности ООНМуаммар КаддафиЛивияООНВ мире
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