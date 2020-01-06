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Постпред Китая при ООН осудил убийство Сулеймани
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РИА Новости

Постпред Китая при ООН осудил убийство Сулеймани

22:54 06.01.2020
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
ООН, 6 янв - РИА Новости. Устранение Соединенными Штатами иранского генерала Касема Сулеймани являлось нарушением международного права, заявил журналистам постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Китай выступает против использования силы в международных отношениях. Очевидно, что односторонние, рискованные военные действия США нарушили основные нормы международных отношений и привели к росту напряженности", - сказал Чжан Цзюнь.
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"Мы призываем Соединенные Штаты не злоупотреблять каким-либо дальнейшим применением силы. Мы также призываем все соответствующие стороны проявить максимальную сдержанность", - добавил он.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиЧжан ЦзюньКасем СулейманиДональд ТрампАли ХаменеиКитайООНИранСШАВ мире
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