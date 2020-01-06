Трамп обсудит ситуацию вокруг Ирана с премьером Греции

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обсудит с премьером Греции Кириакосом Мицотакисом ситуацию вокруг Ирана, сообщил журналистам высокопоставленный представитель администрации США.
"Я ожидаю, что этот вопрос будет поднят (на переговорах) с премьер-министром Мицотакисом", - сказал он журналистам. Встреча Трампа с премьером Греции намечена на вторник.
По словам представителя администрации, США активно контактируют по этому вопросу со своими партнерами и союзниками, в том числе в рамках НАТО.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пригрозил нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.