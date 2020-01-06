Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T22:05+0300
https://ria.ru/20200106/1563154282.html
Деньгов: морской порт и центр города Сирт перешли под контроль Хафтара
https://cdn22.img.ria.ru/images/104028/57/1040285736_0:111:2001:1236_1036x0_80_0_0_55e9361394014facea8768f0d106ed01.jpg
РИА Новости

Деньгов: морской порт и центр города Сирт перешли под контроль Хафтара

22:05 06.01.2020
1026
© AP Photo / Manu Brabo, FileРазрушенные здания города Сирт, Ливия
Разрушенные здания города Сирт, Ливия
© AP Photo / Manu Brabo, File
Разрушенные здания города Сирт, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Морской порт и центр города Сирт перешли под контроль войск маршала Халифы Хафтара, военнослужащие правительства национального согласия (ПНС) Ливии из города Мисурата не стали воевать в Сирте и вернулись на свои позиции, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов.
Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря, является крупнейшим в стране городом, здесь родился бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи.
"Морской порт и центр города Сирт перешли под контроль Хафтара. Военнослужащие ПНС из города Мисурата не стали воевать в Сирте и вернулись на свои позиции", - сказал Деньгов.
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
Вчера, 21:06
В ООН призвали государства не вмешиваться в конфликт в Ливии
Ранее источник РИА Новости заявил о том, что ЛНА вступили в Сирт, а первой фазой операции стала морской десант и захват порта города. Войска на стороне международно признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьером Файезом Сарраджем заявили о захвате ЛНА военной базы к югу от Сирта и попытках прорваться к центру города
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков группировки "Исламское государство"*. Город был захвачен террористами в 2014 году.
*Запрещенная в России террористическая организация
Ливийский лидер Муаммар Каддафи и президент Судана Омар аль-Башир на военном параде в Триполи
14 апреля 2019, 08:00
Второе пришествие Каддафи. Станет ли генерал Хафтар новым лидером Ливии
3812002
Обсудить 1
Обострение конфликта в ЛивииЛев ДеньговФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМуаммар КаддафиСиртЛивияВ мире
Рекомендуем
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Военные в Ливии
Деньгов сообщил, что военные ПНС Ливии вернули контроль над Сиртом
Вид на Каракас
Новый спикер созвал заседание парламента Венесуэлы
Сотрудник полиции Кении неподалеку от военной базы США
Американские военные прибыли на атакованную боевиками базу в Кении
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Американские инструкторы в Ираке
Коалиция в Ираке приостановила поддержку операций против террористов
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
Урсула фон дер Ляйен
Евросоюз хочет убедить Иран вернуться к выполнению ядерной сделки
Турецкие военные
Анкара исключила возможность столкновения России и Турции в Ливии
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Здание министерства иностранных дел в Киеве
МИД Украины прокомментировал предстоящий визит Меркель в Москву
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Постпред Китая при ООН осудил убийство Сулеймани
Глава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона заявил, что у США нет планов уходить из Ирака
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния