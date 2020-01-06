Деньгов: морской порт и центр города Сирт перешли под контроль Хафтара

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Морской порт и центр города Морской порт и центр города Сирт перешли под контроль войск маршала Халифы Хафтара , военнослужащие правительства национального согласия (ПНС) Ливии из города Мисурата не стали воевать в Сирте и вернулись на свои позиции, сообщил РИА Новости глава российской контактной группы по внутриливийскому урегулированию Лев Деньгов

Сирт, расположенный на побережье Средиземного моря, является крупнейшим в стране городом, здесь родился бывший лидер Ливии Муаммар Каддафи

"Морской порт и центр города Сирт перешли под контроль Хафтара. Военнослужащие ПНС из города Мисурата не стали воевать в Сирте и вернулись на свои позиции", - сказал Деньгов.

Ранее источник РИА Новости заявил о том, что ЛНА вступили в Сирт, а первой фазой операции стала морской десант и захват порта города. Войска на стороне международно признанного правительства национального согласия (ПНС) Ливии во главе с премьером Файезом Сарраджем заявили о захвате ЛНА военной базы к югу от Сирта и попытках прорваться к центру города

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем . Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.

Вооруженные формирования правительства национального согласия Ливии в начале декабря 2016 года объявили о полном освобождении города Сирт от боевиков группировки "Исламское государство"*. Город был захвачен террористами в 2014 году.