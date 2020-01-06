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2020-01-06T21:56+0300
https://ria.ru/20200106/1563154144.html
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
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РИА Новости

Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете

21:56 06.01.2020
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© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Президент Ирана Хасан Роухани привел в пример сбитый в 1988 году иранский пассажирский самолет, чтобы показать, что у его страны намного больше причин для ударов по объектам США в качестве возмездия.
В субботу президент Дональд Трамп написал, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия.
"Те, кто ссылаются на число 52, должны помнить число 290 и рейс IR655. Никогда не угрожайте иранскому народу", - написал Роухани в Twitter. Президент имел в виду инцидент с пассажирским самолетом A300, который в июле 1988 года был сбит над Персидском заливом ракетой американских ВМС. Самолет следовал из Тегерана в Дубай. Погибли все находившиеся на борту авиалайнера 290 человек.
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Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
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3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиХасан РоуханиДональд ТрампАли ХаменеиИранСШАВ мире
Популярные комментарии
Вот это "козырь". Да ещё гражданские.
6 января, 22:16
валера удовиченко
1500000
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