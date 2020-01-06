Гутерреш обеспокоен ростом напряженности в мире

ООН, 6 янв - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне возросшей напряженности в мире призвал страны к сдержанности и возобновлению диалога.
По его словам, сегодня даже ядерное нераспространение больше не может восприниматься как должное. По его мнению, рост напряженности "ведет к тому, что все больше и больше стран принимают непредсказуемые решения с непредсказуемыми последствиями и серьезным риском просчета".
Гутерреш сказал, что с большой обеспокоенностью следит за ростом глобальной напряженности. "Я нахожусь в постоянном контакте с руководящими лицами по всему миру. Мое сообщение простое и понятное: остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, перезапустите диалог", - сказал Гутерреш журналистам.
Он также призвал страны к возобновлению международного сотрудничества. Гутерреш призвал избежать войны.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию по ликвидации командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" - генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.