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СМИ предупредили о "новогоднем вирусе" в WhatsApp
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РИА Новости

СМИ предупредили о "новогоднем вирусе" в WhatsApp

21:25 06.01.2020 (обновлено: 22:26 06.01.2020)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера WhatsApp
Логотип мессенджера WhatsApp
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. В WhatsApp появился "новогодний вирус", пишет gizchina.com.
По информации портала, злоумышленники под видом праздничных поздравлений отправляют пользователям ссылки на зараженные веб-страницы. После перехода по этим ссылкам хакеры получают доступ к персональной информации пользователя, хранящейся на смартфоне или компьютере.
Мессенджер WhatsApp
31 декабря 2019, 10:42
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Как отмечает издание, несмотря на простоту вируса, из-за обилия поздравительных сообщений многие пользователи проходят по зараженным ссылкам по невнимательности, что делает вирус более опасным в праздничный период.
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