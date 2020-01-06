В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля

УФА, 6 янв - РИА Новости. Пешеход в наушниках, который переходил дорогу в Уфе в неразрешенном месте, скончался при наезде двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции по Башкирии.
По данным ведомства, наезд на пешехода произошёл на улице 50 лет СССР.
"Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября, совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход скончался на месте аварии", - говорится в сообщении ГИБДД по региону.
Ведомство отмечает, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, был в наушниках.
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