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В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля
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РИА Новости

В Уфе пешехода в наушниках сбили сразу два автомобиля

21:20 06.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой помощи на дороге
Автомобиль скорой помощи на дороге
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль скорой помощи на дороге. Архивное фото
УФА, 6 янв - РИА Новости. Пешеход в наушниках, который переходил дорогу в Уфе в неразрешенном месте, скончался при наезде двух автомобилей, сообщили в Госавтоинспекции по Башкирии.
По данным ведомства, наезд на пешехода произошёл на улице 50 лет СССР.
"Chevrolet Captiva, двигаясь со стороны улицы Рихарда Зорге в сторону проспекта Октября, совершает наезд на мужчину 1997 года рождения, который переходил проезжую часть. От удара пешехода отбросило на полосу встречного движения, где на него совершил наезд Volkswagen Polo. В результате происшествия пешеход скончался на месте аварии", - говорится в сообщении ГИБДД по региону.
Ведомство отмечает, что пешеход переходил проезжую часть в неположенном месте, был в наушниках.
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ГосавтоинспекцияУфаПроисшествия
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