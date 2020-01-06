Фестиваль "Сказочное Рождество" открылся в подмосковной Истре

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Трехдневный фестиваль "Сказочное Рождество" открылся в Истре в рамках губернаторского проекта "Зима в Подмосковье".
Как сообщает пресс-служба облправительства, основой концепции фестиваля стала выставка "Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…" в музее "Новый Иерусалим", где представлены работы художника Валерия Архипова, принявшего участие в создании более чем 30 кинолент. На выставке, которая продлится до 12 января, можно увидеть эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам по произведениям Пушкина, наряды из коллекции Театрального музея имени А.А. Бахрушина к сказке "Золотой петушок" и опере Мусоргского "Борис Годунов", предметы сценического облачения Федора Шаляпина для роли Бориса Годунова.
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиФестиваль "Сказочное Рождество" в Истре
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Фестиваль "Сказочное Рождество" в Истре
Гости фестиваля могут также посетить ранее открывшиеся выставки - "Цвет. 90 шедевров из музеев Подмосковья", "Марк Шагал: между небом и землей", "Усадьбы Подмосковья", художественную галерею "Особая кладовая", "Новый Иерусалим", "Русское искусство XVI — начала XX веков".
На фестивале организованы фотозоны, театральная и анимационная программы.
"Фестиваль "Сказочное Рождество" для Подмосковья - это большое событие, которое будет проходить на протяжении трех дней. Здесь и выставка Архипова, и рождественские гуляния, колядки, разнообразные мастер-классы, ярмарка "СЫР! ПИР! МИР!", - привели в пресс-службе слова руководителя Комитета по туризму Подмосковья в ранге министра Натальи Галкиной.
Для посетителей работают бесплатные автобусные шаттлы от железнодорожных станций "Истра" и "Новоиерусалимская".
© Фото : пресс-служба правительства Московской областиФестиваль "Сказочное Рождество" в Истре
© Фото : пресс-служба правительства Московской области
Фестиваль "Сказочное Рождество" в Истре