Фестиваль "Сказочное Рождество" открылся в подмосковной Истре

Как сообщает пресс-служба облправительства, основой концепции фестиваля стала выставка "Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…" в музее "Новый Иерусалим", где представлены работы художника Валерия Архипова, принявшего участие в создании более чем 30 кинолент. На выставке, которая продлится до 12 января, можно увидеть эскизы декораций и костюмов к спектаклям и фильмам по произведениям Пушкина, наряды из коллекции Театрального музея имени А.А. Бахрушина к сказке "Золотой петушок" и опере Мусоргского "Борис Годунов", предметы сценического облачения Федора Шаляпина для роли Бориса Годунова.