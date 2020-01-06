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В ООН призвали государства не вмешиваться в конфликт в Ливии
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РИА Новости

В ООН призвали государства не вмешиваться в конфликт в Ливии

21:06 06.01.2020 (обновлено: 22:14 06.01.2020)
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© REUTERS / Esam Al-FetoriУчастники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
© REUTERS / Esam Al-Fetori
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
ООН, 6 янв - РИА Новости. Спецпредставитель генсека ООН по Ливии Гасан Саламе призвал иностранные государства не вмешиваться в ливийский конфликт.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что он скажет, в том числе Турции, готовой предоставить помощь одной из сторон, Саламе заявил: "Эта страна слишком долго страдала от иностранного вмешательства".
Он призвал "держаться подальше" от Ливии.
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"В Ливии достаточно оружия. Им не нужно больше. Там достаточно наемников. Прекратите посылать наемников. Прекратите иностранное вмешательство любого рода", - заявил Саламе.
В пригородах ливийской столицы с 4 апреля прошлого года идут вооруженные столкновения подразделений Ливийской национальной армии с формированиями ПНС. В середине декабря Хафтар объявил о начале решающего сражения и продвижения в Триполи, который по-прежнему контролируют силы признанного международным сообществом ПНС. Пока каких-либо серьезных успехов Ливийской национально армии достичь не удалось: каждая из сторон продолжает удерживать свои позиции, обмениваясь артобстрелами и авиаударами. В начале января парламент Турции проголосовал за отправку войск в Ливию на помощь международно признанному правительству.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза ПНС. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с ЛНА.
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Гасан СаламеФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМуаммар КаддафиТурцияОбострение конфликта в ЛивииЛивияООНВ мире
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