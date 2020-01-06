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Новости Подмосковья
2020-01-06T21:05+0300
https://ria.ru/20200106/1563153558.html
Ежегодный рождественский фестиваль аэростатов прошел в Дмитрове
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РИА Новости

Ежегодный рождественский фестиваль аэростатов прошел в Дмитрове

21:05 06.01.2020
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© Фото : пресс-службы правительства Московской областиУчастники ежегодного рождественского фестиваля аэростатов в Дмитрове
Участники ежегодного рождественского фестиваля аэростатов в Дмитрове
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Участники ежегодного рождественского фестиваля аэростатов в Дмитрове
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Около 20 аэростатов из Подмосковья и Москвы участвовали в прошедшем в Дмитрове ежегодном фестивале "Яблоки на снегу", который открывает в Московской области сезон полетов на воздушных шарах и дирижаблях, сообщает пресс-служба облправительства.
По традиции первыми в воздух поднялись Дед Мороз и Снегурочка. "Далее для гостей развернулась увлекательная погоня в небе - "Заяц и гончие собаки". Шар, назначенный "зайцем", уходил в произвольном направлении, его задача - приземлиться и разложить на снегу яркий ориентир в виде креста. "Гончие" должны были сбросить маркеры - ленты с грузами как можно ближе к нему. Выигрывал тот, кто, учитывая ветер и высоту, оказывался самым метким", - говорится в сообщении. Главный приз – семейная путёвка в Суздаль.
© Фото : пресс-службы правительства Московской областиУчастники ежегодного рождественского фестиваля аэростатов в Дмитрове
Участники ежегодного рождественского фестиваля аэростатов в Дмитрове
© Фото : пресс-службы правительства Московской области
Участники ежегодного рождественского фестиваля аэростатов в Дмитрове
"Фестиваль аэростатов "Яблоки на снегу" в канун Рождества неизменно объединяет десятки профессиональных пилотов, сотни жителей и гостей. Это замечательный и яркий праздник для тех, кто влюблен в небо", - привели в пресс-службе слова главы Дмитровского городского округа Ильи Поночевного.
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Новости ПодмосковьяМосковская областьДмитров
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