Ежегодный рождественский фестиваль аэростатов прошел в Дмитрове

По традиции первыми в воздух поднялись Дед Мороз и Снегурочка. "Далее для гостей развернулась увлекательная погоня в небе - "Заяц и гончие собаки". Шар, назначенный "зайцем", уходил в произвольном направлении, его задача - приземлиться и разложить на снегу яркий ориентир в виде креста. "Гончие" должны были сбросить маркеры - ленты с грузами как можно ближе к нему. Выигрывал тот, кто, учитывая ветер и высоту, оказывался самым метким", - говорится в сообщении. Главный приз – семейная путёвка в Суздаль.