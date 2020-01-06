Помпео провел переговоры с генсеком ООН

"Госсекретарь Майкл Помпео говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео выразил признательность генеральному секретарю Гутеррешу за продолжающиеся дипломатические усилия", - сказано в документе.