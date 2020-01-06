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Помпео провел переговоры с генсеком ООН
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РИА Новости

Помпео провел переговоры с генсеком ООН

20:41 06.01.2020 (обновлено: 20:43 06.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГоссекретарь США Майк Помпео
Госсекретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Госсекретарь США Майк Помпео. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антонио Гутеррешем события в Венесуэле и на Ближнем Востоке, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майкл Помпео говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео выразил признательность генеральному секретарю Гутеррешу за продолжающиеся дипломатические усилия", - сказано в документе.
Ранее венесуэльский парламент лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра.
Парламент Ирака в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной антитеррористической коалиции.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
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Морган ОртагусХуан ГуаидоМайк ПомпеоАнтониу ГутеррешБлижний ВостокВенесуэлаИракВ мире
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