Помпео провел переговоры с генсеком ООН

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с генсеком ООН Антонио Гутеррешем события в Венесуэле и на Ближнем Востоке, говорится в распространенном в понедельник заявлении официального представителя госдепартамента Морган Ортагус.
"Госсекретарь Майкл Помпео говорил сегодня с генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем и обсудил события в Венесуэле и на Ближнем Востоке. Госсекретарь Помпео выразил признательность генеральному секретарю Гутеррешу за продолжающиеся дипломатические усилия", - сказано в документе.
Ранее венесуэльский парламент лишил незаконно провозгласившего себя временным главой государства Хуана Гуаидо поста своего председателя, на его место избран провластный депутат Луис Парра.
Парламент Ирака в воскресенье поддержал рекомендацию премьер-министра Аделя Абдель Махди о выводе иностранных войск, а также высказался за прекращение сотрудничества с силами международной антитеррористической коалиции.