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2020-01-06T20:41+0300
https://ria.ru/20200106/1563153088.html
Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт
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РИА Новости

Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

20:35 06.01.2020 (обновлено: 20:41 06.01.2020)
49801
© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
КАИР, 6 янв — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль Сирт. Об этом сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Город расположен на побережье Средиземного моря и является одним из крупнейших в стране. Кроме того, здесь родился бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Ранее источник РИА Новости рассказал, что армия ЛНА вступила в Сирт. По словам собеседника агентства, в рамках первой фазы операции был установлен контроль над морским портом и двумя военными базами.
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Ливийский кризис

В Ливии с 2011 года царит двоевластие после свержения и убийства Каддафи.
На востоке государства заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Ситуация обострилась в середине весны прошлого года, когда армия Хафтара начала наступление на Триполи. Лояльные Переходному национальному совету вооруженные формирования приступили к ответной операции.
Москва не раз призывала стороны конфликта к прекращению боевых действий и возобновлению диалога для преодоления кризиса.
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Обострение конфликта в ЛивииАхмед аль-МисмариФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМуаммар КаддафиСиртЛивияВ мире
Популярные комментарии
А что в Ливии делает сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия? Хотят сделать как с Палестиной? Создав Израиль в виде клина эскалации на Востоке?
6 января, 22:13
АЛАркадий Левашов
3205403
"сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем." почему вы не пишете что правительство уже как 2 года нелегитимное
6 января, 21:27
Елена Премудрая
2603001
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