Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

КАИР, 6 янв — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль Сирт . Об этом сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

Город расположен на побережье Средиземного моря и является одним из крупнейших в стране. Кроме того, здесь родился бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи

Ранее источник РИА Новости рассказал, что армия ЛНА вступила в Сирт. По словам собеседника агентства, в рамках первой фазы операции был установлен контроль над морским портом и двумя военными базами.

Ливийский кризис

В Ливии с 2011 года царит двоевластие после свержения и убийства Каддафи.

На востоке государства заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем

Ситуация обострилась в середине весны прошлого года, когда армия Хафтара начала наступление на Триполи. Лояльные Переходному национальному совету вооруженные формирования приступили к ответной операции.