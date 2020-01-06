Армия Хафтара взяла под контроль город Сирт

КАИР, 6 янв — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара взяла под полный контроль Сирт. Об этом сообщил спикер ЛНА Ахмед аль-Мисмари.
Город расположен на побережье Средиземного моря и является одним из крупнейших в стране. Кроме того, здесь родился бывший ливийский лидер Муаммар Каддафи.
Ранее источник РИА Новости рассказал, что армия ЛНА вступила в Сирт. По словам собеседника агентства, в рамках первой фазы операции был установлен контроль над морским портом и двумя военными базами.
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Ливийский кризис
В Ливии с 2011 года царит двоевластие после свержения и убийства Каддафи.
На востоке государства заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.
Ситуация обострилась в середине весны прошлого года, когда армия Хафтара начала наступление на Триполи. Лояльные Переходному национальному совету вооруженные формирования приступили к ответной операции.
Москва не раз призывала стороны конфликта к прекращению боевых действий и возобновлению диалога для преодоления кризиса.
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