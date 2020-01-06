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2020-01-06T21:35+0300
https://ria.ru/20200106/1563152928.html
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
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РИА Новости

США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

20:25 06.01.2020 (обновлено: 21:35 06.01.2020)
249098
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкАллея флагов возле здания ООН в Женеве
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
В американской миссии при организации заявили, что 27 стран отметили "неприкосновенность дипломатических и консульских зданий" после нападения на посольство США в Багдаде, что "резко контрастировало с молчанием двух постоянных членов организации" – России и Китая.
Как отмечает агентство, подобные заявления принимаются единогласно.

Нападение на посольство США

В конце прошлого года США нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, после чего шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.
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В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне обвиняли их к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.
МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти страны начали готовить механизм вывода иностранных войск.
США и Иран также обменялись угрозами нанести удары по военным объектам друг друга.
В Москве выразили соболезнования в связи с гибелью Сулеймани, отметив, что его убийство приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров счел действия Вашингтона нарушением международного права. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиКитайИракООНРоссияВ мире
Популярные комментарии
Это те кто отнял у нас дипсобственность рассуждают о её неприкосновенности?
6 января, 20:37
ffrolgohom
425131018
Постойте,постойте!!! А разве несколько лет назад амеры не блокировали подобные резолюции после обстрела российского посольства в Дамаске? Ответочка не понравилась?
6 января, 20:38
Я РОССИЯНИН
42792008
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