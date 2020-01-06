США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления Совбеза ООН, сообщил Reuters.
В американской миссии при организации заявили, что 27 стран отметили "неприкосновенность дипломатических и консульских зданий" после нападения на посольство США в Багдаде, что "резко контрастировало с молчанием двух постоянных членов организации" – России и Китая.
Как отмечает агентство, подобные заявления принимаются единогласно.
Нападение на посольство США
В конце прошлого года США нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, после чего шииты начали штурмовать посольство США в Багдаде.
В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию в районе международного аэропорта Багдада, в ходе которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне обвиняли их к организации нападений на дипмиссию в Багдаде.
МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти страны начали готовить механизм вывода иностранных войск.
США и Иран также обменялись угрозами нанести удары по военным объектам друг друга.
В Москве выразили соболезнования в связи с гибелью Сулеймани, отметив, что его убийство приведет к серьезному росту напряженности в регионе. Кроме того, глава МИД Сергей Лавров счел действия Вашингтона нарушением международного права. Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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