Глава МИД Белоруссии обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке

МИНСК, 6 янв - РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Глава МИД Белоруссии Владимир Макей по телефону обсудил с госсекретарем США Майком Помпео ситуацию на Ближнем Востоке, осудил любые действия, нарушающие иммунитеты диппредставительств по Венской конвенции, а также призвал все стороны стремиться к деэскалации напряженности в регионе, сообщила в понедельник пресс-служба МИД республики.

"Шестого января 2020 года состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Республики Беларусь Владимира Макея с государственным секретарем США Майклом Помпео… В ходе обсуждения ситуации в ближневосточном регионе Владимир Макей выразил осуждение любых действий, нарушающих предусмотренные Венской конвенцией о дипломатических сношениях привилегии и иммунитеты дипломатических представительств", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По его данным, Макей заявил, что Минск призывает все стороны проявлять сдержанность и стремиться к деэскалации напряженности, а также подчеркнул необходимость соблюдения принципов международного права "в целях устойчивого обеспечения международной безопасности в глобальном и региональном измерениях".

Ранее протестующие попытались штурмовать главные ворота посольства США в Багдаде в районе "зеленой зоны" иракской столицы, где расположены дипмиссии и правительственные учреждения. Акции протеста у посольства США начались сразу после похорон погибших при ударах американских беспилотников членов шиитской группировки "Каттаиб Хезболлах". Как сообщили РИА Новости в госдепартаменте, протестующие не смогли проникнуть на территорию дипмиссии.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против иранского генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.