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Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте Трампу
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РИА Новости

Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте Трампу

19:58 06.01.2020 (обновлено: 20:07 06.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСоветник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что готов дать показания в сенате по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу.
"Я пришел к заключению, что если сенат выдаст повестку на дачу мной показаний, я готов сделать это", - говорится в опубликованном в понедельник на его сайте заявлении.
Ранее Болтон неоднократно отказывался от дачи показаний в палате представителей конгресса, когда там шли слушания под предводительством демократов. В сенате же большинство принадлежит республиканцам.
Ранее палата представителей вынесла Трампу импичмент по двум пунктам - превышение полномочий и воспрепятствование конгрессу. Сенат, где большинство удерживают однопартийцы Трампа из Республиканской партии, должен провести процесс. Однако демократы пока не передали обвинения в сенат и не назначили группу конгрессменов, которая должна выступить на процессе в качестве обвинителей. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что пока не будет передавать статьи импичмента в сенат, а будет добиваться "честного процесса".
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме
20 декабря 2019, 11:01
В МИД прокомментировали импичмент Трампу
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Импичмент Дональда ТрампаДжон БолтонДональд ТрампСенат СШАСШАУкраинаВ мире
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