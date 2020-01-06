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2020-01-06T20:38+0300
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Цены на золото обновили максимум с 2013 года
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РИА Новости

Цены на золото обновили максимум с 2013 года

19:50 06.01.2020 (обновлено: 20:38 06.01.2020)
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© Fotolia / Ded Pixto Золото
Золото
© Fotolia / Ded Pixto
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
Другие драгметаллы также резко выросли в цене. Стоимость палладия на спотовом рынке составила рекордные 2030,28 доллара за унцию.
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Цена на серебро обновила максимум сентября прошлого года и достигла 18,5081 доллара за унцию.
При этом, как сообщает издание, аналитики Goldman Sachs ждут, что золото будет расти в цене быстрее нефти, а темпы роста будут еще более высокими, чем сейчас.

Ближневосточное обострение

В конце декабря американские войска нанесли удар по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболла" в Ираке и Сирии, после чего их сторонники начали штурм посольства США в Багдаде.
В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию возле международного аэропорта Багдада, в результате которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считали причастными к организации нападений на представительство в Багдаде.
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В российском МИД заявили, что смерть Сулеймани вызовет эскалацию напряженности в регионе. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров назвал действия США нарушением международного права.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиДональд ТрампСергей ЛавровАли ХаменеиИракИранСШАВ миреЭкономика
Популярные комментарии
Миллиардеры деньги в золоте не хранят. Для ЦБ, кто сделал ставку на золото, как Россия, очень даже хорошо
6 января, 20:34
Алексей Алексеев
2331004
Как бы цена на золото не взлетела, для нас - обычных россиян ничего не изменится))
6 января, 22:13
hhekpacob
2001007
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