Цены на золото обновили максимум с 2013 года

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Цены на золото выросли на 2,3 процента и побили рекорд апреля 2013 года. Драгоценный метал сейчас торгуется на уровне 1588,13 доллара за унцию. Причиной роста цен стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, сообщило издание Bloomberg.
Другие драгметаллы также резко выросли в цене. Стоимость палладия на спотовом рынке составила рекордные 2030,28 доллара за унцию.
Цена на серебро обновила максимум сентября прошлого года и достигла 18,5081 доллара за унцию.
При этом, как сообщает издание, аналитики Goldman Sachs ждут, что золото будет расти в цене быстрее нефти, а темпы роста будут еще более высокими, чем сейчас.
Ближневосточное обострение
В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию возле международного аэропорта Багдада, в результате которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считали причастными к организации нападений на представительство в Багдаде.
МИД Ирака назвал американскую операцию нарушением суверенитета страны, власти начали готовить механизм вывода иностранных войск.
В свою очередь, в Тегеране пообещали нанести удар по американским военным объектам. Советник верховного лидера Ирана Али Хаменеи Хосейн Дехган накануне заявил, что "именно Америка начала войну", и пообещал подготовить "достойный ответ" на убийство Сулеймани. Так политик отреагировал на слова Трампа, который ранее пригрозил нанести удар по 52 объектам в Иране.
В российском МИД заявили, что смерть Сулеймани вызовет эскалацию напряженности в регионе. Глава дипломатического ведомства Сергей Лавров назвал действия США нарушением международного права.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США