Цены на золото обновили максимум с 2013 года

Другие драгметаллы также резко выросли в цене. Стоимость палладия на спотовом рынке составила рекордные 2030,28 доллара за унцию.

Цена на серебро обновила максимум сентября прошлого года и достигла 18,5081 доллара за унцию.

Ближневосточное обострение

В ночь с четверга на пятницу Пентагон провел операцию возле международного аэропорта Багдада, в результате которой погибли командующий силами специального назначения "Кудс" генерал Касем Сулеймани, а также заместитель главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считали причастными к организации нападений на представительство в Багдаде.