Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-06T19:20+0300
https://ria.ru/20200106/1563152244.html
Харви Вайнштейн пришел на заседание суда с ходунками
https://cdn21.img.ria.ru/images/150643/95/1506439518_0:12:3076:1742_1036x0_80_0_0_59d9660205baad38a801d2ed651274a7.jpg
РИА Новости

Харви Вайнштейн пришел на заседание суда с ходунками

19:20 06.01.2020
1618
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкХарви Вайнштейн
Харви Вайнштейн
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Харви Вайнштейн. Архивное фото
НЬЮ-ЙОРК, 6 янв – РИА Новости. Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, которого обвиняют в преступлениях сексуального характера, появился на первом заседании суда по его делу с ходунками, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нуждался в операции на спине после автомобильной аварии.
Всемирно известный продюсер пришел в черном костюме и черных мокасинах. На две ножки ходунков были надеты прорезанные теннисные мячи - видимо, чтобы избегать скрипа при передвижении.
В ходе первого заседания ему не пришлось выступать. Стороны обсудили организационные вопросы.
Актриса Джуди Денч в фильме Скандальный дневник
26 июня 2019, 04:16Культура
Джуди Денч защищает вклад Кевина Спейси и Харви Вайнштейна в кинематограф
Во вторник, как ожидается, начнется процесс выбора присяжных. Как заявил судья Джеймс Бёрк, она надеется, что присяжных удастся выбрать к следующей неделе.
В декабре в суде Вайнштейн достиг предварительного соглашения со своими обвинителями на сумму в 25 миллионов долларов. По условиям этой сделки от продюсера не требуется признавать свою вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму своим обвинителям. Более 30 актрис и бывших сотрудников Weinstein Company, обвинявших Вайнштейна в преступлениях сексуального характера, получат выплаты.
Урегулирование требует утверждения суда и итогового подписания всеми сторонами. Предполагается, что сумма будет выплачена страховыми компаниями, представляющими бывшую киностудию Вайнштейна.
Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что эти выплаты станут частью урегулирования общей суммой в 47 миллионов долларов, куда также войдет выплата средств некоторым кредиторам бывшей киностудии Вайнштейна.
Актриса Роуз Макгоуэн
2 июля 2019, 15:35Культура
Актриса из "Зачарованных" заявила, что Харви Вайнштейн "украл" ее карьеру
В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.
Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.
Голливудскому продюсеру может грозить пожизненное заключение. Вайнштейн отрицал выдвинутые против него обвинения.
Продюсер Харви Вайнштейн
6 мая 2019, 02:55
Дело американского продюсера Харви Вайнштейна
1121544
Обсудить 1
КультураХарви ВайнштейнВ мире
Рекомендуем
Постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя
Небензя объяснил, почему Россия заблокировала заявление в Совбезе ООН
Прощание с онкологом Андреем Павленко
Друг Павленко рассказал о последних неделях онколога
Автомобиль Следственного Комитета России
В Ульяновске трехлетний ребенок погиб во время игры в прятки
Певица Валерия
В Сети раскритиковали Валерию за наряд на концерте в Воронеже
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
Лесные пожары в Австралии
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Младенец
В Хабаровском крае оставленный на балконе ребенок замерз насмерть
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон
Болтон готов дать показания в сенате по делу об импичменте Трампу
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Такси
В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния