Харви Вайнштейн пришел на заседание суда с ходунками

НЬЮ-ЙОРК, 6 янв – РИА Новости. Голливудский продюсер Голливудский продюсер Харви Вайнштейн , которого обвиняют в преступлениях сексуального характера, появился на первом заседании суда по его делу с ходунками, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн нуждался в операции на спине после автомобильной аварии.

Всемирно известный продюсер пришел в черном костюме и черных мокасинах. На две ножки ходунков были надеты прорезанные теннисные мячи - видимо, чтобы избегать скрипа при передвижении.

В ходе первого заседания ему не пришлось выступать. Стороны обсудили организационные вопросы.

Во вторник, как ожидается, начнется процесс выбора присяжных. Как заявил судья Джеймс Бёрк, она надеется, что присяжных удастся выбрать к следующей неделе.

В декабре в суде Вайнштейн достиг предварительного соглашения со своими обвинителями на сумму в 25 миллионов долларов. По условиям этой сделки от продюсера не требуется признавать свою вину или выплачивать из личных средств какую-либо сумму своим обвинителям. Более 30 актрис и бывших сотрудников Weinstein Company, обвинявших Вайнштейна в преступлениях сексуального характера, получат выплаты.

Урегулирование требует утверждения суда и итогового подписания всеми сторонами. Предполагается, что сумма будет выплачена страховыми компаниями, представляющими бывшую киностудию Вайнштейна.

Газета Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что эти выплаты станут частью урегулирования общей суммой в 47 миллионов долларов, куда также войдет выплата средств некоторым кредиторам бывшей киностудии Вайнштейна.

В декабре 2018 года судья в Нью-Йорке отказался принять прошение защиты Вайнштейна о закрытии процесса и снятии выдвинутых против него обвинений. В Нью-Йорке Вайнштейна обвиняют в изнасиловании женщины в отеле в 2013 году, а также в сексуальных домогательствах к другой женщине в его квартире в Нью-Йорке в 2006 году. Дело в отношении Вайнштейна также рассматривается в суде Калифорнии.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.