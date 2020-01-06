Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ирак может усовершенствовать свою систему ПВО с помощью российского ракетного комплекса С-400, считает член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Он утверждает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ходе авиаудара в Ираке говорит о том, что у Багдада есть потребность в совершенствовании своей системы противовоздушной обороны.
"Ирак - партнер России в области военно-технического сотрудничества, и РФ может поставить необходимые средства для обеспечения суверенитета страны и надежной охраны воздушного пространства, включая поставку ракет С-400 и других компонентов комплекса ПВО, таких как "Бук-М3", "Тор-М2" и так далее", - сказал Коротченко РИА Новости.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1". Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в сентябре встречался в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом Аль Файядом и обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества и ситуацию в Сирии. Позже посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявлял, что Багдад не ведет переговоры с Москвой по покупке С-400, "нет и намека на это".
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