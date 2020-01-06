Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400

"Ирак - партнер России в области военно-технического сотрудничества, и РФ может поставить необходимые средства для обеспечения суверенитета страны и надежной охраны воздушного пространства, включая поставку ракет С-400 и других компонентов комплекса ПВО, таких как "Бук-М3", "Тор-М2" и так далее", - сказал Коротченко РИА Новости.

За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1". Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в сентябре встречался в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом Аль Файядом и обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества и ситуацию в Сирии. Позже посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявлял, что Багдад не ведет переговоры с Москвой по покупке С-400, "нет и намека на это".