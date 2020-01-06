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Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
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РИА Новости

Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400

19:03 06.01.2020 (обновлено: 19:05 06.01.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф"
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные комплексы С-400 "Триумф". Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Ирак может усовершенствовать свою систему ПВО с помощью российского ракетного комплекса С-400, считает член общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко.
Он утверждает, что убийство иранского генерала Касема Сулеймани американскими военными в ходе авиаудара в Ираке говорит о том, что у Багдада есть потребность в совершенствовании своей системы противовоздушной обороны.
"Ирак - партнер России в области военно-технического сотрудничества, и РФ может поставить необходимые средства для обеспечения суверенитета страны и надежной охраны воздушного пространства, включая поставку ракет С-400 и других компонентов комплекса ПВО, таких как "Бук-М3", "Тор-М2" и так далее", - сказал Коротченко РИА Новости.
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В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
За последние годы Россия поставила Ираку тяжелые огнеметные системы ТОС-1А "Солнцепек", ударные вертолеты Ми-35 и Ми-28НЭ, штурмовики Су-25, а также танки Т-90 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-C1". Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в сентябре встречался в Москве с советником премьер-министра Ирака по вопросам национальной безопасности Фалихом Аль Файядом и обсуждал вопросы военно-технического сотрудничества и ситуацию в Сирии. Позже посол Ирака в РФ Хайдар Мансур Хади заявлял, что Багдад не ведет переговоры с Москвой по покупке С-400, "нет и намека на это".
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня 2019, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
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Обсудить 12
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиС-400 «Триумф»ИракРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
я не эксперт, но был уверен еще с момента появления С-400, что это нужно всем у кого есть природные ресурсы))))
6 января, 19:05
Руслан Мурадов
1900002
и мозги
6 января, 19:09
Romeo Mustdie
1301002
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