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В ЛНР мужчина подорвался на снаряде у линии соприкосновения
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РИА Новости

В ЛНР мужчина подорвался на снаряде у линии соприкосновения

18:46 06.01.2020 (обновлено: 19:55 06.01.2020)
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© РИА НовостиВоеннослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
© РИА Новости
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неразорвавшемся снаряде у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
"В очередной раз мирные жители республики продолжают страдать от агрессии украинских силовиков. Так, 6 января в районе населенного пункта Пионерское возле реки Северский Донец на неразорвавшемся снаряде украинских боевиков подорвался местный житель 1956 года рождения", - сообщил Осадчий.
Уточняется, что в результате происшествия мужчине оторвало ногу. По данным Народной милиции ЛНР, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая помощь.
"Призываем граждан республики проявлять бдительность и при обнаружении подозрительных предметов немедленно сообщать в дежурную службу МЧС", - сказал Осадчий.
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