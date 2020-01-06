В ЛНР мужчина подорвался на снаряде у линии соприкосновения

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе

ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Мирный житель подорвался на неразорвавшемся снаряде у линии соприкосновения в самопровозглашенной Мирный житель подорвался на неразорвавшемся снаряде у линии соприкосновения в самопровозглашенной Луганской народной республике , сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий

"В очередной раз мирные жители республики продолжают страдать от агрессии украинских силовиков. Так, 6 января в районе населенного пункта Пионерское возле реки Северский Донец на неразорвавшемся снаряде украинских боевиков подорвался местный житель 1956 года рождения", - сообщил Осадчий.

Уточняется, что в результате происшествия мужчине оторвало ногу. По данным Народной милиции ЛНР, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в Луганскую республиканскую клиническую больницу, где ему оказывается необходимая помощь.