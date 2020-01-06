Замок XIV века под Калининградом продают через электронный конкурс

КАЛИНИНГРАД, 6 янв - РИА Новости. Калининградские власти намерены продать объект культурного наследия - тевтонский замок XIV века "Прейсиш-Эйлау", расположенный в городе Багратионовске, через электронный конкурс, сообщило конкурсное агентство Калининградской области.

"Стартовал прием заявок на участие в конкурсе по продаже государственного имущества Калининградской области – нежилого здания – памятника истории и культуры замка "Прейсиш-Эйлау".

По итогам независимой экспертизы, начальная цена продажи объекта составляет 6,34 миллиона рублей. Новый собственник должен будет предусмотреть финансирование и организацию различных видов работ, направленных на обеспечение его сохранности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре 2019 года вступили в силу изменения в положение об организации и проведении продажи государственного или муниципального имущества, в соответствии с которым продажа объектов культурного наследия теперь осуществляется через конкурс в электронной форме.

Это не первая попытка продать исторический объект. В июле 2018 года орденский замок уже выставлялся на продажу, начальная цена объекта составляла 9,73 миллиона рублей. Однако торги не состоялись, поскольку для участия в аукционе не было подано ни одной заявки.

Как сообщили в конкурсном агентстве, в 2020 году вблизи замка планируется построить ландшафтный парк, где появятся историческая экспозиция под открытым небом и выставочные павильоны для современного искусства. Ожидается, что в парке на берегу озера появятся пляж, спортивная зона с площадками для воркаута, паркура, футбола, баскетбола и скалолазания, экотропа и смотровая площадка, посвященная периоду Тевтонского ордена, ряд коммерческих объектов.

Замок Тевтонского ордена "Прейсиш-Эйлау", построенный в 1330 году, в первых упоминаниях назывался "Иле", это каменное укрепление квадратной формы, окруженное рвом, с подъемным мостом и воротами с решеткой. Во время Второй мировой войны замок сильно не пострадал, после войны его ни разу не ремонтировали и не эксплуатировали, только подвалы замка и форбург использовались в качестве складов.