Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани

Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020

Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020

ООН, 6 дек – РИА Новости. Совбез ООН не планирует созывать заседание по ситуации на Ближнем Востоке на фоне убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани , заявил в понедельник журналистам зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.

"Мы не планируем созывать заседание такого рода", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Сулеймани в ходе операции США в Ираке.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.