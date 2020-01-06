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Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани
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РИА Новости

Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани

18:29 06.01.2020 (обновлено: 18:30 06.01.2020)
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© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
© РИА Новости / Антон Быстров
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
ООН, 6 дек – РИА Новости. Совбез ООН не планирует созывать заседание по ситуации на Ближнем Востоке на фоне убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, заявил в понедельник журналистам зампостпреда Великобритании при ООН Джонатан Аллен.
"Мы не планируем созывать заседание такого рода", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Протестующие c плакатами с Касемом Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Ираке
3 января, 16:13
Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Ранее официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави заявил, что Тегеран обратился в Совбез ООН в связи с ситуацией вокруг гибели генерала Корпуса стражей исламской революции Сулеймани в ходе операции США в Ираке.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Дональд Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиСовет Безопасности ООНООНИранСШАВ мире
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6 января, 18:31
США murderers3
2600004
а если Иран ответит, соберут?
6 января, 18:46
Ж П
1500001
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