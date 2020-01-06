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2020-01-06T20:42+0300
https://ria.ru/20200106/1563151514.html
Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт
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РИА Новости

Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

18:27 06.01.2020 (обновлено: 20:42 06.01.2020)
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© ESAM OMRAN AL-FETORIВоеннослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
© ESAM OMRAN AL-FETORI
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара. Архивное фото
КАИР, 6 янв — РИА Новости. Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара вошла в Сирт, под контроль взят морской порт города, об этом РИА Новости сообщил источник в ЛНА.
По данным собеседника РИА Новости, ЛНА в первой фазе операции совершила морской десант и захватила порт города.
"(Отряды Халифы Хафтара) также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города", — сообщил информированный источник, близкий к командованию ЛНА.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с армией Хафтара, который с апреля не прекращает попыток захватить Триполи.
Ливийский лидер Муаммар Каддафи и президент Судана Омар аль-Башир на военном параде в Триполи
14 апреля 2019, 08:00
Второе пришествие Каддафи. Станет ли генерал Хафтар новым лидером Ливии
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Обострение конфликта в ЛивииФайез ас-СарраджХалифа ХафтарМуаммар КаддафиСиртЛивияВ мире
Популярные комментарии
Эрдоган объявил, что 2,5 тысячи вагнеровцев или уйдут из Ливии или останутся в ней навсегда. Мы за кого - за нашего партнёра Эрдогана или за наемников-вагнеровцев, про которых даже всезнающий Песков ничего не знает?
6 января, 19:05
Анатолий Несмиян
7800245
Ливией должен править тот, кто ненавидит США. Хоть чёрт на ладане, но должен быть враг США!
6 января, 20:04
Alexander Romanov
1700002
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