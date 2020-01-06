Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт

По данным собеседника РИА Новости, ЛНА в первой фазе операции совершила морской десант и захватила порт города.

"(Отряды Халифы Хафтара) также завладели военной базой ас-Саади, некоторыми городскими районами и сейчас направляются в центр города", — сообщил информированный источник, близкий к командованию ЛНА.