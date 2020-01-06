Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-01-06T18:27+0300
https://ria.ru/20200106/1563151471.html
Глава ЮНЕСКО обсудила с постпредом Ирана судьбу культурных объектов
https://cdn21.img.ria.ru/images/155159/87/1551598774_0:1049:2047:2200_1036x0_80_0_0_a499048b012b2c9150384adb5490d1a7.jpg
РИА Новости

Глава ЮНЕСКО обсудила с постпредом Ирана судьбу культурных объектов

18:27 06.01.2020
586
© РИА Новости / Алексей ДружининГенеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 марта 2019
Генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 марта 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
ПАРИЖ, 6 янв - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле провела встречу с постоянным представителем Ирана при организации Ахмадом Джалали, в ходе которой обсуждался рост напряженности на Ближнем Востоке и возможные последствия для культурных объектов.
"Генеральный директор напомнила положения Конвенции от 1954 года о защите культурных ценностей в ходе военных конфликтов и Конвенции от 1972 года о защите всемирного наследия. США и Иран ратифицировали оба документа", - сообщили РИА Новости в международной организации.
Там напомнили, что согласно Конвенции 1972 года, каждое из поддержавших ее государств "обязуется не принимать умышленно никаких мер, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб культурному или природному наследию, которое находится на территории других государств-участников этой Конвенции".
"Генеральный директор также напомнила о положениях единогласно принятой в 2017 году резолюции 2347 СБ ООН, которая осуждает акты уничтожения культурного наследия", - добавили в ЮНЕСКО.
Вид на город Алеппо
24 июля 2019, 14:46Война в Сирии
В Алеппо восстановили рынок из списка всемирного наследия ЮНЕСКО
В ходе встречи Азуле "подчеркнула универсальность культурного и природного наследия, вектор мира и диалога между народами, которые международное сообщество обязано защищать и сохранять для будущих поколений".
В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.
Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Касема Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Штаб-квартира ЮНЕСКО в Париже
29 ноября 2019, 01:48Культура
Россию избрали в Комитет всемирного наследия, главный орган ЮНЕСКО
1060103
КультураНовости культурыХасан РоуханиДональд ТрампЮНЕСКОСовет Безопасности ООНАли ХаменеиБагдад (город)В мире
Рекомендуем
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани напомнил США о сбитом в 1988 году иранском самолете
Военнослужащий Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара
Источник: армия Хафтара вошла в город Сирт
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
США обвинили Россию и Китай в блокировании заявления ООН
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Постпред Китая при ООН осудил убийство Сулеймани
Здание Министерства иностранных дел РФ
МИД прокомментировал избрание нового спикера парламента Венесуэлы
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео провел переговоры с генсеком ООН
Американский морской пехотинец на территории посольства США в Багдаде, Ирак. 4 января 2019
Возглавляемая США коалиция известила иракские власти о выводе войск
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
НАТО призвала Иран воздержаться от провокаций после убийства Сулеймани
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния