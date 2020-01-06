Глава ЮНЕСКО обсудила с постпредом Ирана судьбу культурных объектов

ПАРИЖ, 6 янв - РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле провела встречу с постоянным представителем Ирана при организации Ахмадом Джалали, в ходе которой обсуждался рост напряженности на Ближнем Востоке и возможные последствия для культурных объектов.

"Генеральный директор напомнила положения Конвенции от 1954 года о защите культурных ценностей в ходе военных конфликтов и Конвенции от 1972 года о защите всемирного наследия. США и Иран ратифицировали оба документа", - сообщили РИА Новости в международной организации.

Там напомнили, что согласно Конвенции 1972 года, каждое из поддержавших ее государств "обязуется не принимать умышленно никаких мер, которые прямо или косвенно могут нанести ущерб культурному или природному наследию, которое находится на территории других государств-участников этой Конвенции".

"Генеральный директор также напомнила о положениях единогласно принятой в 2017 году резолюции 2347 СБ ООН, которая осуждает акты уничтожения культурного наследия", - добавили в ЮНЕСКО.

В ходе встречи Азуле "подчеркнула универсальность культурного и природного наследия, вектор мира и диалога между народами, которые международное сообщество обязано защищать и сохранять для будущих поколений".

В субботу президент Дональд Трамп заявил, что США взяли на прицел 52 иранских объекта (в соответствии с 52 американскими заложниками, захваченными Ираном много лет назад), включая объекты культурного наследия. Эта запись уже вызвала обеспокоенность ряда политиков и экспертов, которые указали, что наносить удары по таким объектам запрещает международное право. В ответ госсекретарь Майк Помпео в воскресенье заявил, что США будут "действовать по закону". Позднее Трамп вновь пригрозил нанести удар по культурным объектам Ирана в случае атаки со стороны исламской республики.

Ранее Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть убитого при авиаударе США генерала Касема Сулеймани. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что, убив генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана), США совершили тяжелейшее преступление, о котором Иран не забудет.