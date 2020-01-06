Правительство ОАЭ одобрило выдачу многократных турвиз на пять лет

ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Правительство ОАЭ одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет, сообщил в понедельник в соцсети Twitter премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

"Сегодня мы одобрили изменение системы выдачи туристических виз в стране. Теперь появятся многократные туристические визы сроком на пять лет для граждан всех стран", - написал Аль Мактум после первого в этом году заседания эмиратского правительства.

Он отметил, что ОАЭ намерены ежегодно принимать 21 миллион туристов, и цель Эмиратов - сделать страну одним из основных туристических направлений мира.

В настоящее время туристы могут въезжать в Эмираты по бесплатной многократной визе, которая дается на срок до 90 дней.

Пока не известно, будет ли взиматься плата и в каком размере за пятилетнюю туристическую визу.