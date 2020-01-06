Правительство ОАЭ одобрило выдачу многократных турвиз на пять лет

ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Правительство ОАЭ одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет, сообщил в понедельник в соцсети Twitter премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
"Сегодня мы одобрили изменение системы выдачи туристических виз в стране. Теперь появятся многократные туристические визы сроком на пять лет для граждан всех стран", - написал Аль Мактум после первого в этом году заседания эмиратского правительства.
Он отметил, что ОАЭ намерены ежегодно принимать 21 миллион туристов, и цель Эмиратов - сделать страну одним из основных туристических направлений мира.
В настоящее время туристы могут въезжать в Эмираты по бесплатной многократной визе, которая дается на срок до 90 дней.
Пока не известно, будет ли взиматься плата и в каком размере за пятилетнюю туристическую визу.
Многие иностранцы выбирают ОАЭ местом для проживания, введение многолетней туристической визы позволит им не выезжать каждый раз из страны для ее продления.
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