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Туризм
2020-01-06T18:32+0300
https://ria.ru/20200106/1563151417.html
Правительство ОАЭ одобрило выдачу многократных турвиз на пять лет
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РИА Новости

Правительство ОАЭ одобрило выдачу многократных турвиз на пять лет

18:32 06.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкТорговые палатки на старом рынке в Дохе
Торговые палатки на старом рынке в Дохе
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ДОХА, 6 янв - РИА Новости. Правительство ОАЭ одобрило введение многократных туристических виз сроком на пять лет, сообщил в понедельник в соцсети Twitter премьер-министр ОАЭ Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.
"Сегодня мы одобрили изменение системы выдачи туристических виз в стране. Теперь появятся многократные туристические визы сроком на пять лет для граждан всех стран", - написал Аль Мактум после первого в этом году заседания эмиратского правительства.
Он отметил, что ОАЭ намерены ежегодно принимать 21 миллион туристов, и цель Эмиратов - сделать страну одним из основных туристических направлений мира.
В настоящее время туристы могут въезжать в Эмираты по бесплатной многократной визе, которая дается на срок до 90 дней.
Пока не известно, будет ли взиматься плата и в каком размере за пятилетнюю туристическую визу.
Многие иностранцы выбирают ОАЭ местом для проживания, введение многолетней туристической визы позволит им не выезжать каждый раз из страны для ее продления.
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