Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

Демократы в конгрессе обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции. Трамп в ответ заявил, что не обязан был просить разрешения. Как ожидается, на этой неделе находящаяся под контролем палата представителей США примет решение об ограничении военных полномочий президента по Ирану.