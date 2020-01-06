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Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани
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РИА Новости

Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

18:14 06.01.2020 (обновлено: 18:15 06.01.2020)
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© РИА Новости / Антон БыстровИзображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
© РИА Новости / Антон Быстров
Изображения и плакаты генерала КСИР Касема Сулеймани на улицах Тегерана
ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Лидер демократов в сенате Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес призвали президента США Дональда Трампа полностью рассекретить обоснование проведения операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.
"Мы пишем вам с просьбой и призываем вас незамедлительно полностью рассекретить уведомление о военных полномочиях от 4 января 2020 года, которое вы направили в конгресс после военной операции США против командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани", - говорится в опубликованном в понедельник в Twitter Шумера тексте письма Трампу.
По мнению демократов, представленная президентом информация должна быть доведена до сведения американского народа.
Ранее Трамп уже заявлял, что не исключает обнародования разведданных, связанных с убийством Сулеймани.
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Демократы в конгрессе обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции. Трамп в ответ заявил, что не обязан был просить разрешения. Как ожидается, на этой неделе находящаяся под контролем палата представителей США примет решение об ограничении военных полномочий президента по Ирану.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США. Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
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