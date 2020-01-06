Демократы призвали Трампа рассекретить обоснование убийства Сулеймани

ВАШИНГТОН, 6 янв - РИА Новости. Лидер демократов в сенате Чак Шумер и замглавы комитета по иностранным делам сената конгресса США Роберт Менендес призвали президента США Дональда Трампа полностью рассекретить обоснование проведения операции по устранению иранского генерала Касема Сулеймани.
"Мы пишем вам с просьбой и призываем вас незамедлительно полностью рассекретить уведомление о военных полномочиях от 4 января 2020 года, которое вы направили в конгресс после военной операции США против командующего силами "Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани", - говорится в опубликованном в понедельник в Twitter Шумера тексте письма Трампу.
President Trump:— Chuck Schumer (@SenSchumer) January 6, 2020
Immediately declassify the War Powers Notification you sent to Congress.
It is critical that national security matters of such import be shared with the American people.
There appears to be no legitimate justification for classifying this notification. pic.twitter.com/zoczfePEjl
По мнению демократов, представленная президентом информация должна быть доведена до сведения американского народа.
Ранее Трамп уже заявлял, что не исключает обнародования разведданных, связанных с убийством Сулеймани.
3 января, 16:13Убийство иранского генерала обнажает слабость США
Демократы в конгрессе обвинили президента в том, что он отдал приказ о ликвидации Сулеймани без формального одобрения законодателей, и потребовали представить им данные об операции. Трамп в ответ заявил, что не обязан был просить разрешения. Как ожидается, на этой неделе находящаяся под контролем палата представителей США примет решение об ограничении военных полномочий президента по Ирану.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США. Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.