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Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
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РИА Новости

Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

18:00 06.01.2020 (обновлено: 19:14 06.01.2020)
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© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне отказа Ирана от последнего ограничения в рамках ядерной сделки заявил, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он в понедельник в Twitter полностью заглавными буквами.
Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
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А что такое? США не продаст?, Там коррупционеров нету?
6 января, 18:06
ВРВиктор Ростов
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