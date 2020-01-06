Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 6 янв – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на фоне отказа Ирана от последнего ограничения в рамках ядерной сделки заявил, что у Тегерана никогда не будет ядерного оружия.
"У Ирана никогда не будет ядерного оружия!" - написал он в понедельник в Twitter полностью заглавными буквами.
IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2020
Ранее Иран объявил об отказе от последнего ключевого ограничения в сделке по ядерной программе этой страны, касающегося количества обогатительных центрифуг, назвав этот шаг "последним". При этом отмечается, что Иран продолжит сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.