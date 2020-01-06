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Культура
2020-01-06T21:13+0300
https://ria.ru/20200106/1563151007.html
Группа "Сплин" представила анимационный клип на песню "Воздушный шар"
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РИА Новости

Группа "Сплин" представила анимационный клип на песню "Воздушный шар"

21:13 06.01.2020
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МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Рок-группа "Сплин" на официальном YouTube-канале представила анимационный клип на песню "Воздушный шар" из последнего альбома "Тайком".
Поклонники поблагодарили группу за подарок к Рождеству: "Отличная песня и клип", "Ура, "Сплин"! Жирный лайк!", "Десять из десяти".
Композиция "Воздушный шар" вошла в новый мини-альбом группы вместе с песнями "Тайком", "Атом", "Гимн", "Волшебная скрипка", "Важная вещь" и инструментальной композицией "Шар воздушный".
Автором всех песен, кроме "Волшебной скрипки", стал лидер коллектива Александр Васильев.
Альбом выложили 19 декабря 2019 года, а 31 декабря группа выступила с новыми песнями в одном из столичных клубов.
Группа Сплин
6 декабря 2019, 12:56Культура
Группа "Сплин" выпустила заглавный трек из нового мини-альбома
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КультураСплинМузыкаНовости культурыАлександр Васильев (музыкант)
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