В Башкирии семь человек пострадали в ДТП с двумя легковушками

УФА, 6 янв - РИА Новости. Семь человек, среди которых четверо детей, пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Башкирии, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
По данным ведомства, авария произошла между деревнями Аракулово и Шарпово.
"Столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП с травмами за медицинской помощью обратились семь человек, в том числе четверо детей. Пострадавшие доставлены в Месягутовскую центральную районную больницу. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа",- сообщили РИА Новости в МВД.
По данным ГУ МЧС по региону, столкнулись автомобили Peugeot и Hyundai.
"На месте находятся сотрудники МЧС России и другие службы. Затруднения движения нет. Причина ДТП устанавливается. Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан", - говорится в сообщении ведомства.