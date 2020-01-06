Эксперты рассказали, в какие праздники туристы путешествуют чаще всего

Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее

© AP Photo / AAP Images/ Steven Saphore Туристы в рождественских костюмах на пляже в Сиднее

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, в какие праздники они ездят отдыхать чаще всего, сообщает OneTwoTrip.

Специалисты компании провели исследование среди 1340 пользователей и выяснили, что более трети из них (37%) отправляются в туры на Новый год. Этому способствуют продолжительные – более недели - каникулы.

На втором месте - майские праздники, их используют для турпоездок 29% опрошенных. Многие отмечали, что берут в счет отпуска несколько дней дополнительно и отправляются на отдых на одну-две недели.

На 8 марта и 23 февраля планируют путешествия 12% респондентов. Обычно это короткие поездки – на два-три дня.