Эксперты рассказали, в какие праздники туристы путешествуют чаще всего

МОСКВА, 6 янв – РИА Новости. Путешественники, опрошенные турсервисом, рассказали, в какие праздники они ездят отдыхать чаще всего, сообщает OneTwoTrip.
Специалисты компании провели исследование среди 1340 пользователей и выяснили, что более трети из них (37%) отправляются в туры на Новый год. Этому способствуют продолжительные – более недели - каникулы.
На втором месте - майские праздники, их используют для турпоездок 29% опрошенных. Многие отмечали, что берут в счет отпуска несколько дней дополнительно и отправляются на отдых на одну-две недели.
На 8 марта и 23 февраля планируют путешествия 12% респондентов. Обычно это короткие поездки – на два-три дня.
На День народного единства ездят отдыхать всего 1,5% россиян. Остальные опрошенные сказали, что праздники проводят дома.