На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка

БИШКЕК, 6 янв — РИА Новости. Конфликт между киргизстанцами и узбекскими пограничниками произошел на неописанном участке государственной границы между двумя странами, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе погранслужбы Киргизии.
По данным пресс-службы, граждане Киргизии в поисках своего скота случайно зашли на спорный участок границы, где встретили погранотряд из Узбекистана.
"Жители вступили в словесную перепалку с военнослужащими сопредельного государства. Впоследствии она переросла в драку", — сообщили в ведомстве.
По данным пресс-службы погранслужбы Киргизии, чтобы остановить столкновение, военнослужащие из Узбекистана произвели несколько выстрелов в воздух.
"Пострадавших в конфликте нет", — уточнили в ведомстве.
Сейчас представители погранведомств двух стран проводят встречу с целью недопущения эскалации обстановки на границе.
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