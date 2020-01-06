На границе Узбекистана и Киргизии произошла драка

Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана. Архивное фото

Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана

© AP Photo / Sergei Grits Пограничник на границе Киргизии и Узбекистана

БИШКЕК, 6 янв — РИА Новости. Конфликт между киргизстанцами и узбекскими пограничниками произошел на неописанном участке государственной границы между двумя странами, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе погранслужбы Конфликт между киргизстанцами и узбекскими пограничниками произошел на неописанном участке государственной границы между двумя странами, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе погранслужбы Киргизии

По данным пресс-службы, граждане Киргизии в поисках своего скота случайно зашли на спорный участок границы, где встретили погранотряд из Узбекистана

"Жители вступили в словесную перепалку с военнослужащими сопредельного государства. Впоследствии она переросла в драку", — сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы погранслужбы Киргизии, чтобы остановить столкновение, военнослужащие из Узбекистана произвели несколько выстрелов в воздух.

"Пострадавших в конфликте нет", — уточнили в ведомстве.