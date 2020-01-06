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Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии
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РИА Новости

Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии

17:13 06.01.2020 (обновлено: 17:20 06.01.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец "зловредного присутствия" США в Западной Азии.
"Вы когда-нибудь видели такое море людей в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? И думаете ли вы все еще, что можете сломить волю нашей великой страны и нашего народа? Конец зловредного присутствия США в Западной Азии начался", - написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.
К своей записи в соцсети Зариф прикрепил фото миллионной толпы людей, посетивших церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.
Ранее сообщалось, что тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани доставили в Иран.
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Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиМохаммад Джавад ЗарифМИД ИранаСШАВ мире
Популярные комментарии
еще медведя не повалили, а уже шкуру делят, если такое отношение и дальше будет, то Ирану США не одолеть; американцы теряют интерес лишь когда им это перестает быть выгодно; "конец присутствия" настанет, когда из авианосцев США в персидском заливе искусственных рифов наделают, вот тогда они начнут деньги считать и делать выводы
6 января, 17:19
Antares System
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