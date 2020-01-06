Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что начался конец "зловредного присутствия" США в Западной Азии.
"Вы когда-нибудь видели такое море людей в своей жизни, Дональд Трамп? Вы все еще хотите слушать клоунов, которые дают вам советы по нашему региону? И думаете ли вы все еще, что можете сломить волю нашей великой страны и нашего народа? Конец зловредного присутствия США в Западной Азии начался", - написал Зариф в своем аккаунте в Twitter.
Have you EVER seen such a sea of humanity in your life, @realdonaldtrump?— Javad Zarif (@JZarif) January 6, 2020
Do you still want to listen to the clowns advising you on our region?
And do you still imagine you can break the will of this great nation & its people?
End of malign US presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/5WzYM9OBuQ
К своей записи в соцсети Зариф прикрепил фото миллионной толпы людей, посетивших церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.
Ранее сообщалось, что тело убитого в результате операции США в Ираке командующего элитным подразделением армии Ирана - силами специального назначения "Кудс" генерала Сулеймани доставили в Иран.
В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал отомстить США за смерть Сулеймани. Президент США Трамп пообещал нанести "быстрый и сильный удар" по 52 целям в Иране, если будут атакованы американцы.
Мировое сообщество призвало США и Иран к сдержанности.