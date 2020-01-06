Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии

К своей записи в соцсети Зариф прикрепил фото миллионной толпы людей, посетивших церемонию прощания с генералом Касемом Сулеймани.

В ночь на 3 января США провели в районе международного аэропорта Багдада операцию против Сулеймани и заместителя главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса, которых в Вашингтоне считают причастными к организации нападения на американское посольство в Багдаде 31 декабря 2019 года.