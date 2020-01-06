В СФ назвали идею установки памятника Бандере у границ РФ оскорблением

"Это вызывающий жест, призванный подчеркнуть враждебность по отношению к России и всему русскому. Это оскорбление всех людей, кто пал от руки нацистов и их приспешников", - отметил Морозов.

Это крайне разрушительно для отношений наших стран и народов, так как бандеровцам нет прощения в нашей памяти, сказал сенатор. "Но это разрушительно и для самой Украины. Ибо есть Украина Бандеры и Украина Ватутина. Они несоединимы", - подчеркнул он.