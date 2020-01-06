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В СФ назвали идею установки памятника Бандере у границ РФ оскорблением
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РИА Новости

В СФ назвали идею установки памятника Бандере у границ РФ оскорблением

17:07 06.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник Степану Бандере на Украине
Памятник Степану Бандере на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Памятник Степану Бандере на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Установление памятника Степану Бандере недалеко от российской границы является враждебным жестом в отношении РФ, заявил РИА Новости член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
В украинском Конотопе в 40 километрах от границы с Россией может появиться памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере, рассказал в Facebook мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив. Этот монумент может стать самым восточным памятником националисту в стране. Его планируется установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".
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"Это вызывающий жест, призванный подчеркнуть враждебность по отношению к России и всему русскому. Это оскорбление всех людей, кто пал от руки нацистов и их приспешников", - отметил Морозов.
Это крайне разрушительно для отношений наших стран и народов, так как бандеровцам нет прощения в нашей памяти, сказал сенатор. "Но это разрушительно и для самой Украины. Ибо есть Украина Бандеры и Украина Ватутина. Они несоединимы", - подчеркнул он.
"А значит, всякий такой шаг приближает распад самой Украины", - заключил политик.
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Николай Ватутин - советский военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны возглавлял войска Воронежского, Юго-Западного и 1-го Украинского фронтов до своей гибели в 1944 году от пуль украинских националистов. Участвовал в операции по освобождению Киева от фашистских захватчиков.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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