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Религия и мировоззрение
2020-01-06T16:57+0300
https://ria.ru/20200106/1563149701.html
УПЦ заявила о попытке захвата храма сторонниками "новой церкви"
https://cdn21.img.ria.ru/images/156314/95/1563149553_0:105:1024:681_1036x0_80_0_0_432e10c237019d7a1837d4f73a1d2497.jpg
РИА Новости

УПЦ заявила о попытке захвата храма сторонниками "новой церкви"

16:57 06.01.2020
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© Фото : УПЦХрам УПЦ в Ивано-Франковской области, в отношении которого была предпринята попытка рейдерского захвата
Храм УПЦ в Ивано-Франковской области, в отношении которого была предпринята попытка рейдерского захвата
© Фото : УПЦ
Храм УПЦ в Ивано-Франковской области, в отношении которого была предпринята попытка рейдерского захвата
КИЕВ, 6 янв - РИА Новости. Сторонники "новой церкви" Украины совершили попытку рейдерского захвата храма в Ивано-Франковской области, сообщается в понедельник на сайте канонической Украинской православной церкви.
Каноническая Украинская православная церковь ранее неоднократно сообщала о притеснениях священнослужителей и захватах храмов представителями неканонических религиозных структур.
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Православная церковь Украины
"В воскресенье представители ПЦУ продолжили рейдерский захват храма в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме. Рейдеры ворвались также в церковный дом, где находится трапезная и воскресная школа", - сообщается на сайте.
Ивано-Франковская епархия УПЦ просит органы местного самоуправления и правоохранительные органы немедленно вмешаться в ситуацию.
В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеСитуация вокруг УПЦНовости - Религия и мировоззрениеИвано-Франковская областьУкраина
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