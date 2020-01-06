УПЦ заявила о попытке захвата храма сторонниками "новой церкви"

"В воскресенье представители ПЦУ продолжили рейдерский захват храма в честь всех преподобных Киево-Печерских. Храм входил в храмовый комплекс при Успенском храме. Рейдеры ворвались также в церковный дом, где находится трапезная и воскресная школа", - сообщается на сайте.

В 2018 году по инициативе бывшего тогда президентом Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриархата Варфоломея была создана раскольническая структура - так называемая "православная церковь Украины", образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности "новая церковь" оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь в октябре 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.