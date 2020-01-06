Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T16:44+0300
https://ria.ru/20200106/1563149403.html
Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 66
https://cdn25.img.ria.ru/images/156306/38/1563063847_0:0:1618:911_1036x0_80_0_0_0a8306863ad835efd8fce3609d77b110.jpg
РИА Новости

Число жертв наводнения в Индонезии увеличилось до 66

16:44 06.01.2020
693
© REUTERS / Antara Foto/SaptonoНаводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
© REUTERS / Antara Foto/Saptono
Наводнение после сильного дождя в Бекаси, недалеко от Джакарты, Индонезия, 1 января 2020
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Число погибших в результате наводнений и оползней в столице Индонезии Джакарте и в прилегающих к ней районах возросло до 66 человек, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление экстренных служб.
Ранее сообщалось о 53 погибших.
Наводнения и оползни происходили в регионе из-за ливней, начавшихся в канун Нового года. "Хотя наводнения в некоторых районах начали отступать, людям рекомендуется сохранять бдительность", - заявил пресс-секретарь Национального агентства по противодействию стихийным бедствиям (BNPB) Агус Вибово.
По данным Агентства метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии, неблагоприятные погодные условия с сильными ливнями будут продолжаться в Джакарте и соседних городах вплоть до следующей недели.
В связи с расположением в экваториальном поясе, Индонезия, которой присущ тропический климат, часто подвергается внезапным наводнениям и оползням. Они, в основном, вызваны муссонами с ноября по март. По данным метеорологов, новогодние ливни с 2019 на 2020 год стали одними сильнейших в стране за всю историю наблюдений, начиная с 1866 года.
Самые страшные стихийные бедствия XXI века
26 декабря 2017, 13:32
Самые страшные стихийные бедствия XXI векаКакие страны чаще всего страдают от стихийных бедствий — смотрите в инфографике Ria.ru.
000210
Обсудить 0
НаводнениеДжакартаИндонезияВ мире
Рекомендуем
Амурский тигр
В Приморье австрийский режиссер снимает фильм об амурском тигре
Вид на город Сан-Хуан с воздуха, Пуэрто-Рико
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение магнитудой 5,7
На месте происшествия в бухте Воевода на острове Русском во Владивостоке, где около 30 автомобилей рыбаков частично провалились под лед
Во Владивостоке спасатели подняли десятки провалившихся под лед машин
Машина скорой помощи в Перу
В Перу 14 человек погибли и почти 50 пострадали в ДТП с автобусом
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
Комиссия Госдумы обсудит раздачу Жириновским денег на Красной площади
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии
Сейсмограф
В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
Сотрудники полиции в Ереване
В Ереване задержали подозреваемого в убийстве 16-летней девушки
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Логотип Роскосмоса
"Роскосмос": убитый в Подмосковье мужчина был сотрудником "ВНИИЭМ"
Автомобиль скорой помощи в Египте
В Каире пять человек погибли после ДТП с маршруткой и грузовиком
Пират
В Нигерии пираты похитили трех человек, среди них могут быть россияне
Лесные пожары в Австралии
Дым от пожаров в Австралии достиг Чили и Аргентины
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния