ЛНР заявила об обстреле со стороны силовиков после десяти дней тишины

ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики после 10 дней тишины, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 27 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
"Игнорируя все достигнутые договоренности о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня, сегодня боевики 93-й бригады ВСУ… открыли огонь из вооружения БМП по району населенного пункта Желобок, выпустив пять снарядов", - сообщил Осадчий.
По словам Осадчего, информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
"Подразделения Народной милиции ЛНР контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом режим прекращения огня", - заверил официальный представитель оборонного ведомства республики.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения