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ЛНР заявила об обстреле со стороны силовиков после десяти дней тишины
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РИА Новости

ЛНР заявила об обстреле со стороны силовиков после десяти дней тишины

16:19 06.01.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
Военнослужащие Народной милиции ЛНР по огневой подготовке
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Военнослужащие Народной милиции ЛНР по огневой подготовке. Архивное фото
ЛУГАНСК, 6 янв - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики после 10 дней тишины, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
По данным представительства ЛНР в СЦКК, с 27 декабря украинские силовики не нарушали режим тишины. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу с 00.01 мск 21 июля, однако не продержался и суток.
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"Игнорируя все достигнутые договоренности о соблюдении полного и бессрочного режима прекращения огня, сегодня боевики 93-й бригады ВСУ… открыли огонь из вооружения БМП по району населенного пункта Желобок, выпустив пять снарядов", - сообщил Осадчий.
По словам Осадчего, информация о разрушениях объектов гражданской инфраструктуры и пострадавших среди мирного населения уточняется.
"Подразделения Народной милиции ЛНР контролируют действия противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом режим прекращения огня", - заверил официальный представитель оборонного ведомства республики.
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