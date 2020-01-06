В России осудили идею поставить памятник Бандере у границ страны

Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские политики раскритиковали возможную установку памятника лидеру ОУН*-УПА* Степану Бандере Конотопе , который расположен в 40 километрах от границы с Россией.

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что вместе с главой Конотопа Артемом Семинихиным решил установить монумент лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".

"Бредовые идеи"

Депутат Наталья Поклонская назвала эту инициативу политиков бредом, отметив, что подобные идеи "не имеют никакого отношения к обычным украинцам".

"Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами", — сказала она РИА Новости.

Другой парламентарий Дмитрий Новиков, в свою очередь, предложил "четко фиксировать" подобные попытки героизации нацистских преступников.

"Необходимо публичное осуждение и суммирование всех подобных фактов с последующим вынесением на жесткий суд общественности", — заявил он в комментарии телеканалу " 360 ", напомнив, что после завершения Второй мировой войны Европа осудила нацистов на Нюрнбергском трибунале.

Депутат Руслан Бальбек назвал предложение Марцинкива провокацией, направленной на раздражение россиян.

"Сколько простоит там этот памятник — большой вопрос, ведь, как известно, сильные страны с памятниками не воюют", — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что на Украине продолжают героизировать предателей.

"Кто сейчас герои Украины: клятвопреступник гетман Мазепа, фашистские пособники Бандера и Шухевич", — сказал депутат.

"Волна неонацистской истерии"

Сенатор Игорь Морозов также предположил, что такой памятник не простоит у российских границ больше дня.

"Наше общество, потерявшее 27 миллионов человек в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не воспримет начинания, которые пытаются провести некие силы на волне неонацистской истерии", — цитирует его НСН

В комментарии РИА Новости Морозов добавил, что предложение Марцинкива оскорбляет тех, кто пал от руки нацистов и их приспешников. По его мнению, такой шаг является разрушительным для самой Украины, приближая ее распад.

Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов * и Украинской повстанческой армии*. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.

Накануне в российском МИД выразили тревогу из-за поддержки украинскими властями неонацизма. Именно так дипломаты расценили прошедшее 1 января в Киеве шествие в честь годовщины рождения Бандеры. В ведомстве удивились, "с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию" членов националистических формирований.