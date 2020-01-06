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В России осудили идею поставить памятник Бандере у границ страны
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РИА Новости

В России осудили идею поставить памятник Бандере у границ страны

16:15 06.01.2020 (обновлено: 17:34 06.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Российские политики раскритиковали возможную установку памятника лидеру ОУН*-УПА* Степану Бандере в Конотопе, который расположен в 40 километрах от границы с Россией.
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что вместе с главой Конотопа Артемом Семинихиным решил установить монумент лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".

"Бредовые идеи"

Депутат Наталья Поклонская назвала эту инициативу политиков бредом, отметив, что подобные идеи "не имеют никакого отношения к обычным украинцам".
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
5 января, 00:29
В Киеве ответили послам Польши и Израиля, осудившим героизацию Бандеры
"Вместо памятника националистам и псевдогероям на российско-украинской границе следует возвести православную часовню Рождества Христова как символ начала новой жизни, любви, благополучия и добрососедских отношений между нашими странами", — сказала она РИА Новости.
Другой парламентарий Дмитрий Новиков, в свою очередь, предложил "четко фиксировать" подобные попытки героизации нацистских преступников.
"Необходимо публичное осуждение и суммирование всех подобных фактов с последующим вынесением на жесткий суд общественности", — заявил он в комментарии телеканалу "360", напомнив, что после завершения Второй мировой войны Европа осудила нацистов на Нюрнбергском трибунале.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по безопасности и противодействию коррупции Наталья Поклонская
2 января, 04:25
Поклонская высмеяла желание Сенцова погулять по проспекту Бандеры
Депутат Руслан Бальбек назвал предложение Марцинкива провокацией, направленной на раздражение россиян.

"Сколько простоит там этот памятник — большой вопрос, ведь, как известно, сильные страны с памятниками не воюют", — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что на Украине продолжают героизировать предателей.
"Кто сейчас герои Украины: клятвопреступник гетман Мазепа, фашистские пособники Бандера и Шухевич", — сказал депутат.

"Волна неонацистской истерии"

Сенатор Игорь Морозов также предположил, что такой памятник не простоит у российских границ больше дня.
"Наше общество, потерявшее 27 миллионов человек в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны, не воспримет начинания, которые пытаются провести некие силы на волне неонацистской истерии", — цитирует его НСН.
В комментарии РИА Новости Морозов добавил, что предложение Марцинкива оскорбляет тех, кто пал от руки нацистов и их приспешников. По его мнению, такой шаг является разрушительным для самой Украины, приближая ее распад.
Шествие в честь Степана Бандеры в Киеве. 1 января 2020
1 января, 21:59
В шествии в честь Бандеры в Киеве участвовали около тысячи человек
Степан Бандера — лидер Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии*. На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами. Кроме того, бандеровцы принимали участие в боях против Советского Союза.
Накануне в российском МИД выразили тревогу из-за поддержки украинскими властями неонацизма. Именно так дипломаты расценили прошедшее 1 января в Киеве шествие в честь годовщины рождения Бандеры. В ведомстве удивились, "с каким упорством руководство Украины проводит курс на героизацию" членов националистических формирований.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
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В миреГосдума РФСтепан БандераРоссияУкраина
Популярные комментарии
Ну поставьте памятник Сталину в их сторону. Или лучше Путину, тут они вообще с ума сойдут.
6 января, 17:27
Сергей Потапов
49240013
Логическое продолжение сноса памятников Ленину. Иного быть не могло и никакой часовней здесь не поможешь. Непротивление злу насилием не тот метод.
6 января, 16:44
vvab6
4200003
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