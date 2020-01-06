Россия призвала создать условия для возобновления ядерной сделки

Иран объявил в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.

"Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД. Убеждены, что когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Настоятельно призываем всех партнеров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло", - говорится в тексте комментария.

"Не видим иного действенного рецепта для спасения "ядерной сделки". Исходим из того, что сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров. Призываем все вовлеченные стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряженности и неопределенности в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием", - подчеркнули в МИД РФ, добавив, что Москва отдает должное официальным иранским заверениям в том, что объявленный этап приостановки является заключительным, и ожидает верификации этого со стороны МАГАТЭ.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября 2019 года: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки. В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября прошлого года, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.