Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-06T16:32+0300
https://ria.ru/20200106/1563148923.html
Россия призвала создать условия для возобновления ядерной сделки
https://cdn23.img.ria.ru/images/156194/65/1561946572_0:0:3047:1714_1036x0_80_0_0_d65457d5e38a0d8bc1e2e8af68bb1c5e.jpg
РИА Новости

Россия призвала создать условия для возобновления ядерной сделки

16:14 06.01.2020 (обновлено: 16:32 06.01.2020)
2957
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Россия после последнего решения Тегерана по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе призвала всех партнеров создать условия для возобновления СВПД, говорится в комментарии на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Иран объявил в воскресенье об отказе от "последнего ключевого ограничения в ядерной сделке, касающегося количества центрифуг", и заявил, что теперь "ограничений по работе с ядерной программой Ирана не осталось". При этом Тегеран намерен продолжать сотрудничать с МАГАТЭ, как и раньше, и готов вернуться к выполнению обязательств в случае снятия санкций и обеспечения интересов Тегерана, предусмотренных ядерной сделкой.
Иранские парламентарии поджигают флаг США и копию договора по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе в Тегеране
Вчера, 12:33
Китай назвал выход США из СВПД главной причиной кризиса вокруг Ирана
"Вызовы, с которыми международному сообществу пришлось столкнуться в процессе осуществления всеобъемлющих договоренностей, требуют проявления политической воли и решительного коллективного ответа, прежде всего, со стороны основных участников СВПД. Убеждены, что когда эти вызовы будут преодолены, у иранской стороны не останется причин отклоняться от согласованных требований. Настоятельно призываем всех партнеров не сворачивать с пути, заданного СВПД, и создать условия для возвращения его реализации в устойчивое русло", - говорится в тексте комментария.
В МИД РФ также подчеркнули, что российская сторона сохраняет полную приверженность СВПД и поставленным в нем целям, над достижением которых Москва готова продолжать работать.
Иранский флаг напротив штаб-квартиры ООН в Вене
6 ноября 2019, 04:53
Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе
В российском внешнеполитичеком ведомстве отметили, что принятые иранской стороной 5 января решения о вынужденном продолжении приостановки добровольных обязательств, вытекающих из СВПД, являются следствием накопившихся внутри договоренностей противоречий, над преодолением которых всем нынешним странам-участницам необходимо продолжать усиленно работать.
"Не видим иного действенного рецепта для спасения "ядерной сделки". Исходим из того, что сохранение всеобъемлющих договоренностей и обеспечение их устойчивой реализации должно оставаться приоритетной задачей для всех партнеров. Призываем все вовлеченные стороны руководствоваться именно этими соображениями, не создавать дополнительной напряженности и неопределенности в отношении перспектив СВПД, остающегося глобальным достоянием", - подчеркнули в МИД РФ, добавив, что Москва отдает должное официальным иранским заверениям в том, что объявленный этап приостановки является заключительным, и ожидает верификации этого со стороны МАГАТЭ.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, назвав это "стратегическим терпением". Отказ от выполнения ряда пунктов сделки в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который ему необходим. Третий этап начался 6 сентября 2019 года: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями сделки. В четвертый раз Иран отказался от обязательств по сделке 6 ноября прошлого года, начав использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо, в то время как сделка предполагает, что комплекс в Натанзе будет единственным для таких целей.
7300013
Обсудить 0
Выход США из ядерной сделки по ИрануСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)РоссияИранСШАВ мире
Рекомендуем
Министр обороны РФ Сергей Шойгу
Шойгу обсудил с главой генштаба ВС Ирана ситуацию в регионе
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков оценил подготовку Ирака к выводу иностранных войск из страны
Истребители ВВС США F-35A Lightning II
Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Североатлантический совет соберется в Брюсселе на уровне постпредов
Логотип Роскосмоса
"Роскосмос": убитый в Подмосковье мужчина был сотрудником "ВНИИЭМ"
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Зариф предрек начало конца присутствия США в Западной Азии
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Иран пригрозил США "вторым Вьетнамом" из-за убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия
Такси
В Казани таксиста обвинили в изнасиловании ВИЧ-инфицированной клиентки
Участник марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове
В России осудили идею поставить памятник Бандере у границ страны
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Эксперт считает, что Ираку необходимы С-400
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Совбез ООН не будет созывать заседание из-за убийства Сулеймани
Президент США Дональд Трамп
Эксперт оценил угрозы Трампа в адрес культурного наследия Ирана
Участники демонстрации против решения турецкого парламента направить турецкие войска в Ливию, в Бенгази, Ливия
В ООН призвали государства не вмешиваться в конфликт в Ливии
Морской пехотинец США в Багдаде
Ирак начал подготовку механизма по выводу иностранных войск из страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:26Помпео обсудил убийство Сулеймани с саудовским замминистра обороны
03:21Саудовский принц обсудил с Помпео ситуацию на Ближнем Востоке
03:02Помпео заявил, что не намерен баллотироваться в сенат, сообщает СМИ
02:59Пушков заявил о "второй оккупации" Ирака со стороны США
02:52СМИ: в Нигерии по меньшей мере 30 человек погибли в результате взрыва
02:38В постпредстве Ирана при ООН прокомментировали выдачу визы США Зарифу
02:31В США IKEA выплатит $45 млн из-за смерти ребенка после падения комода
02:13Пентагон прокомментировал возможные удары по культурным объектам Ирана
02:02Генсек ООН обеспокоен ситуацией в Венесуэле
02:01Названы лучшие способы прийти в форму после праздников
01:52American Airlines договорилась с Boeing о возмещении убытков
01:35В Омске пройдет традиционный Рождественский полумарафон
01:29Глава Палестины призвал мировое сообщество оказать давление на Израиль
01:17Путин передал собору Петербурга икону Божией Матери "Тихвинская"
01:12Латвийские военные прекратили обучение сил безопасности Ирака
01:01Православные христиане встречают Рождество Христово
00:45В США заявили, что письмо о выводе войск из Ирака было "ошибкой"
00:45В "Яблоке" оскорбили Жириновского после слов о "крепостных и холопах"
00:32Пушков заявил о провале США после убийства Сулеймани
00:28Патриарх пожелал россиянам читать Евангелие и дарить его друзьям
Лента новостейМолния