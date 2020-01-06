Североатлантический совет соберется в Брюсселе на уровне постпредов

Североатлантический совет принимает все ключевые политические решения в НАТО. Заседания проводятся на уровне постоянных представителей, министров обороны или иностранных дел или на уровне глав государств и правительств (саммиты). Все решения принимаются консенсусом. Председательствует на заседаниях совета генеральный секретарь альянса.