Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО

Основное отличие этой системы от других радаров заключается в том, что она является бистатической — ресивер и трансмиттер находятся на расстоянии друг от друга, что позволяет лучше противостоять самолетам, оснащенным противорадарной защитой.

Всего система может включать в себя до десяти пар башен с приемниками и передатчиками на расстоянии 50 километров друг от друга, таким образом, теоретический периметр системы составляет 500 километров.

Также она эффективна против самолетов, летящих на низкой высоте, хотя большинство радаров испытывают трудности в подобных ситуациях, отмечает издание.

В то же время предельная высота обнаружения составляет семь километров, что меньше, чем у традиционных радаров.

При этом, как подчеркивает издание, особенно уязвимы перед российским радаром штурмовики противника, которые вынуждены действовать в зоне действия радарной системы.