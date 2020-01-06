Американское СМИ рассказало о "российской угрозе" для стелсов НАТО

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Американское издание National Interest назвало российскую РЛС "Струна-1" угрозой для самолетов-невидимок стран НАТО.
Основное отличие этой системы от других радаров заключается в том, что она является бистатической — ресивер и трансмиттер находятся на расстоянии друг от друга, что позволяет лучше противостоять самолетам, оснащенным противорадарной защитой.
Всего система может включать в себя до десяти пар башен с приемниками и передатчиками на расстоянии 50 километров друг от друга, таким образом, теоретический периметр системы составляет 500 километров.
Также она эффективна против самолетов, летящих на низкой высоте, хотя большинство радаров испытывают трудности в подобных ситуациях, отмечает издание.
В то же время предельная высота обнаружения составляет семь километров, что меньше, чем у традиционных радаров.
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При этом, как подчеркивает издание, особенно уязвимы перед российским радаром штурмовики противника, которые вынуждены действовать в зоне действия радарной системы.
Как отмечается в статье, "Струна-1" имеет ряд недостатков, которые не позволяют использовать ее как замену традиционным радарам, но в сочетании с ними она может доставить немало проблем противнику.