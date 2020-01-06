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Число пострадавших при обрушении на стройке в Москве возросло до пяти
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РИА Новости

Число пострадавших при обрушении на стройке в Москве возросло до пяти

15:46 06.01.2020 (обновлено: 22:30 06.01.2020)
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© РИА Новости / Евгений БиятовСкорая помощь
Скорая помощь
© РИА Новости / Евгений Биятов
Скорая помощь. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Число пострадавших при обрушении строительных лесов в центре Москвы увеличилось до пяти человек, четверо из них госпитализированы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось о троих пострадавших.

"Пострадали пять человек, из них четверо госпитализированы, одному строителю медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.

По его словам, по уточненным данным, ЧП произошло по адресу: 1-й Земляной переулок, владение 7/2, строение 1-2.
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