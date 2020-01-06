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Посол США в Афганистане уходит с поста
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РИА Новости

Посол США в Афганистане уходит с поста

15:22 06.01.2020
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© AFP 2019 / Fabrice CoffriniПосол США в Афганистане Джон Басс
Посол США в Афганистане Джон Басс
© AFP 2019 / Fabrice Coffrini
Посол США в Афганистане Джон Басс. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Посол США в Афганистане Джон Басс сообщил в понедельник, что уходит с занимаемой должности после двух лет работы на дипломатической службе в Кабуле.

"Для нас с Холли (супруга Басса - Прим. ред.) настало время уезжать из Афганистана", - написал дипломат в Twitter.

Он отметил, что "искренне надеется на то, что лидеры и граждане Афганистана обретут силу в единстве, отложат в сторону свои разногласия и будут вместе работать" с целью достичь политического урегулирования с движением "Талибан".
Как сообщил изданию New York Times представитель госдепа США, дипломаты, как правило, занимают пост посла США в Кабуле не более двух лет, поскольку служба на этой должности сопряжена с повышенным стрессом.
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