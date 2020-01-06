Посол США в Афганистане уходит с поста

"Для нас с Холли (супруга Басса - Прим. ред.) настало время уезжать из Афганистана", - написал дипломат в Twitter .

Он отметил, что "искренне надеется на то, что лидеры и граждане Афганистана обретут силу в единстве, отложат в сторону свои разногласия и будут вместе работать" с целью достичь политического урегулирования с движением "Талибан".