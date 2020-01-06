В Москве спасателям поступило около 50 звонков о ЧП из-за пиротехники

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Порядка 50 звонков о травмах и пожарах из-за фейерверков и салютов поступило за первые пять дней 2020 года на телефон экстренной службы "112" Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности при обращении с пиротехникой, за пять дней 2020 года поступило 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, всего с начала года пожарных и спасателей по номеру "112" вызывали 1046 раз, полицию – 6059 раз, а скорую медицинскую помощь – 14903 раз.
По данным департамента, информационное взаимодействие с жителями и гостями столицы в круглосуточном режиме обеспечивают около 40 операторов системы "112".
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