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Новый год—2020
2020-01-06T15:02+0300
https://ria.ru/20200106/1563147605.html
В Москве спасателям поступило около 50 звонков о ЧП из-за пиротехники
https://cdn23.img.ria.ru/images/154896/62/1548966212_0:499:2754:2048_1036x0_80_0_0_8f5653f48830853fb9ae6fe747d241fe.jpg
РИА Новости

В Москве спасателям поступило около 50 звонков о ЧП из-за пиротехники

15:01 06.01.2020 (обновлено: 15:02 06.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПраздничный фейерверк
Праздничный фейерверк
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Праздничный фейерверк. Архивное фото
МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Порядка 50 звонков о травмах и пожарах из-за фейерверков и салютов поступило за первые пять дней 2020 года на телефон экстренной службы "112" Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
"Несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности при обращении с пиротехникой, за пять дней 2020 года поступило 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов", - сказал собеседник агентства.
Фейерверк
3 января, 10:04
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По его словам, всего с начала года пожарных и спасателей по номеру "112" вызывали 1046 раз, полицию – 6059 раз, а скорую медицинскую помощь – 14903 раз.
По данным департамента, информационное взаимодействие с жителями и гостями столицы в круглосуточном режиме обеспечивают около 40 операторов системы "112".
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