В Москве спасателям поступило около 50 звонков о ЧП из-за пиротехники

МОСКВА, 6 янв - РИА Новости. Порядка 50 звонков о травмах и пожарах из-за фейерверков и салютов поступило за первые пять дней 2020 года на телефон экстренной службы "112" Порядка 50 звонков о травмах и пожарах из-за фейерверков и салютов поступило за первые пять дней 2020 года на телефон экстренной службы "112" Москвы , сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

"Несмотря на предупреждения о соблюдении правил безопасности при обращении с пиротехникой, за пять дней 2020 года поступило 47 звонков о травмах и возгораниях, связанных с опасным использованием фейерверков и салютов", - сказал собеседник агентства.

По его словам, всего с начала года пожарных и спасателей по номеру "112" вызывали 1046 раз, полицию – 6059 раз, а скорую медицинскую помощь – 14903 раз.