В Сибае полиция обнаружила голодного ребенка в квартире пьяного отца

УФА, 6 янв - РИА Новости. Полицейские обнаружили голодного ребёнка в квартире в башкирском Сибае, где он провёл несколько дней с нетрезвым отцом, мальчика передали матери.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказал, что "жительница Башкирии написала заявление в полицию об исчезновении двухлетнего сына, которого на праздники забрал отец, но перестал выходить на связь".
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"Ребёнка нашли в квартире мужчины, предположительно, мальчик голодал несколько дней из-за того, что отец пил спиртное и не смотрел за сыном", - рассказал источник агентству.
В пресс-службе МВД по Башкирии подтвердили, что сообщение о пропаже ребёнка поступило от его матери.
"В результате розыскных мероприятий отец и ребёнок найдены полицейскими на территории города Сибая. Ребёнок в настоящее время передан матери. В отношении отца составлен протокол по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации о неисполнении родительских обязанностей", - прокомментировали РИА Новости в башкирской полиции.