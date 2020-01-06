В Сибае полиция обнаружила голодного ребенка в квартире пьяного отца

УФА, 6 янв - РИА Новости. Полицейские обнаружили голодного ребёнка в квартире в башкирском Полицейские обнаружили голодного ребёнка в квартире в башкирском Сибае , где он провёл несколько дней с нетрезвым отцом, мальчика передали матери.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах региона рассказал, что "жительница Башкирии написала заявление в полицию об исчезновении двухлетнего сына, которого на праздники забрал отец, но перестал выходить на связь".

"Ребёнка нашли в квартире мужчины, предположительно, мальчик голодал несколько дней из-за того, что отец пил спиртное и не смотрел за сыном", - рассказал источник агентству.

В пресс-службе МВД по Башкирии подтвердили, что сообщение о пропаже ребёнка поступило от его матери.