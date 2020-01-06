В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
В документе отмечается, что для этого надо внести изменения в межправительственное соглашение с Россией.
После того как будет достигнута договоренность с Москвой, нужно будет скорректировать президентские указы, чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в ТЭК.
24 декабря 2019, 15:53Союзное государствоЛукашенко предложил России продавать газ за рубли
Правительство и Нацбанк Белоруссии 3 января совместным постановлением утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года.
Отмечается, в частности, что для полного восстановления белорусским рублем своих функций как средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика ограничения использования иностранной валюты на территории Белоруссии.
Газовые переговоры с Белоруссией
Компании "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года.
Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Как сообщали РИА Новости в Минэнерго республики, стоимость российского газа для Минска в январе-феврале — 127 долларов за тысячу кубометров.
29 декабря 2019, 23:01Союзное государствоВ Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью