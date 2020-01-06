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Союзное государство
2020-01-06T15:56+0300
https://ria.ru/20200106/1563147261.html
В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ
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РИА Новости

В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

14:40 06.01.2020 (обновлено: 15:56 06.01.2020)
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© РИА Новости / Александр Демьянчук / Перейти в фотобанкДоллары США и газовая горелка
Доллары США и газовая горелка
© РИА Новости / Александр Демьянчук
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Доллары США и газовая горелка. Архивное фото
МИНСК, 6 янв — РИА Новости. Правительство и Нацбанк Белоруссии предложили отказаться от расчетов за природный газ в иностранной валюте на территории страны, говорится в Стратегии повышения доверия к нацвалюте.
В документе отмечается, что для этого надо внести изменения в межправительственное соглашение с Россией.
После того как будет достигнута договоренность с Москвой, нужно будет скорректировать президентские указы, чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в ТЭК.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
24 декабря 2019, 15:53Союзное государство
Лукашенко предложил России продавать газ за рубли
Правительство и Нацбанк Белоруссии 3 января совместным постановлением утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года.
Отмечается, в частности, что для полного восстановления белорусским рублем своих функций как средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика ограничения использования иностранной валюты на территории Белоруссии.

Газовые переговоры с Белоруссией

Компании "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года.
Контрактные объемы поставок и транзита в 2020 году сохранены на уровне 2019 года. Как сообщали РИА Новости в Минэнерго республики, стоимость российского газа для Минска в январе-феврале — 127 долларов за тысячу кубометров.
Белорусские рубли
29 декабря 2019, 23:01Союзное государство
В Минске назвали разговоры о возможном отказе от нацвалюты глупостью
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Обсудить 111
Союзное государствоГазпром трансгаз БеларусьГазпромБелоруссияРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Лукашенко - мужик! Нам бы такого президента!И народ простой,советский,добрый...часто по работе нахожусь в этой стране и есть с чем сравнить.Кстати продукты тоже на высоте
6 января, 15:18
SSch.shurikov
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Лукашенко хочет запустить печатный станок и рассчитаться с Россией белорусскими "фантиками"?
6 января, 15:46
Pollock Fish
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