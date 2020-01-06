В Минске хотят отказаться от доллара в расчетах за газ

В документе отмечается, что для этого надо внести изменения в межправительственное соглашение с Россией.

После того как будет достигнута договоренность с Москвой, нужно будет скорректировать президентские указы, чтобы исключить возможность расчетов в иностранной валюте между резидентами в ТЭК.

Правительство и Нацбанк Белоруссии 3 января совместным постановлением утвердили данную стратегию, рассчитанную до 2035 года.

Отмечается, в частности, что для полного восстановления белорусским рублем своих функций как средства сбережения и меры стоимости будет проводиться активная политика ограничения использования иностранной валюты на территории Белоруссии.

Газовые переговоры с Белоруссией

Компании "Газпром" и "Газпром трансгаз Беларусь" 31 декабря продлили контракты на поставку и транспортировку российского газа до 2021 года, при этом цена поставок газа в Белоруссию определена только на январь и февраль 2020 года.