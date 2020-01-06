В ГД осудили идею возвести памятник Бандере на Украине у границ России

Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019

Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019

МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с "360" заявил , что идея украинских политиков установить памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере Конотопе (Сумская область) в 40 километрах от границы с Россией является одним из эпизодов продолжающейся колоссальной кампании героизации нацистских преступников.

По его словам, тем, кто выступил с подобным предложением, место за решеткой.

Депутат напомнил, что на Нюрнбергском трибунале Европа осудила деятельности нацистов, отметив, что в нынешнее время эти страны не реагируют на выходки последователей Бандеры.

"Сегодня такие факты, каким бы эмоциям мы не предавались, должны четко фиксироваться, потому как суд истории все расставит по местам. <…> Необходимо публичное осуждение и суммирование всех подобных фактов с последующим вынесением на жесткий суд общественности". Дмитрий Новиков

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении установить памятник националисту в Конотопе, выразив сожаление, что в этом городе отсутствует улица Степана Бандеры.

Монумент собираются установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".

Степан Бандера был главой "Организации украинских националистов"*, действовавшей в середине XX века. Ее боевое крыло — "Украинская повстанческая армия"*, сформированная в октябре 1942-го. Она работала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами.