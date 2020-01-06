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В ГД осудили идею возвести памятник Бандере на Украине у границ России
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РИА Новости

В ГД осудили идею возвести памятник Бандере на Украине у границ России

14:12 06.01.2020 (обновлено: 16:56 06.01.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники марша националистов, приуроченного к 110-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове. 1 января 2019
МОСКВА, 6 янв — РИА Новости. Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Госдумы Дмитрий Новиков в разговоре с "360" заявил, что идея украинских политиков установить памятник лидеру ОУН-УПА* Степану Бандере в Конотопе (Сумская область) в 40 километрах от границы с Россией является одним из эпизодов продолжающейся колоссальной кампании героизации нацистских преступников.
По его словам, тем, кто выступил с подобным предложением, место за решеткой.
Депутат напомнил, что на Нюрнбергском трибунале Европа осудила деятельности нацистов, отметив, что в нынешнее время эти страны не реагируют на выходки последователей Бандеры.
"Сегодня такие факты, каким бы эмоциям мы не предавались, должны четко фиксироваться, потому как суд истории все расставит по местам. <…> Необходимо публичное осуждение и суммирование всех подобных фактов с последующим вынесением на жесткий суд общественности".
Дмитрий Новиков
Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил о намерении установить памятник националисту в Конотопе, выразив сожаление, что в этом городе отсутствует улица Степана Бандеры.
Монумент собираются установить лицом к российской границе, чтобы "Бандера смотрел на Кремль".
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Степан Бандера был главой "Организации украинских националистов"*, действовавшей в середине XX века. Ее боевое крыло — "Украинская повстанческая армия"*, сформированная в октябре 1942-го. Она работала преимущественно на территории Западной Украины и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны продолжила действовать против советской власти экстремистскими методами.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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Дмитрий НовиковОрганизация украинских националистов (бандеровское движение)КонотопГосдума РФСтепан БандераСумская областьРоссияУкраинаВ мире
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